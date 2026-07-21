Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē 27 bojāgājušie
Prāmja katastrofā Gajānas piekrastē dzīvību zaudējuši vismaz 27 cilvēki, bet 83 joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem, pirmdien pavēstīja premjerministrs Marks Filips.
Kuģī atradās aptuveni 180 cilvēki, izglābti 69, norādīja premjers.
Prāmis "MV Barima" bija ceļā no galvaspilsētas Džordžtaunas uz Portkaitumu Esekibo reģionā netālu no robežas ar Venecuēlu.
Kas izraisījis kuģa nogrimšanu, pagaidām nav zināms. Kā norāda varasiestādes, kapteinim, kas negadījumā izdzīvojis, marihuānas tests bijis pozitīvs.
"Es apliecinu tautai, ka par šo traģēdiju tiks veikta pilnīga, rūpīga un neatkarīga izmeklēšana," uzrunā televīzijā sacīja prezidents Irfāns Ali.
Vietējie mediji ziņo, ka prāmis raidījis avārijas signālu aptuveni astoņas stundas pēc tam, kad bija sācis savu plānoto 24 stundu garo braucienu.
Viens no izdzīvojušajiem pastāstīja izdevumam "News Source", ka vispirms dzirdējis skaļu troksni, tad kuģī sācis plūst ūdens, tas sasvēries un sācis grimt.
Nogrimušais kuģis atrasts 15 kilometru attālumā no krasta, pavēstīja varasiestādes.