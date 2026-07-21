ASV jau desmito nakti bombardē Irānu; spriedze pie Hormuza šauruma pieaug
ASV bruņotie spēki naktī uz otrdienu jau desmito nakti pēc kārtas kopš karadarbības atsākšanās Irānas karā veica triecienus mērķiem Irānā.
Irānas ziņu aģentūra "Tasnim" vēstīja par eksplozijām Sistānas un Beludžistānas provinces Konarakas pilsētā un ostas pilsētā Čabaharā pie Omānas līča.
Irānas valsts raidsabiedrība "Press TV" arī ziņoja par ASV triecieniem pie Šīrāzas pilsētas, bet ziņu aģentūra "Fars" vēstīja, ka vairāki sprādzieni bija dzirdami pie Kešmas salas Hormuza šaurumā un pie ostas pilsētas Bandarabāsas.
ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) platformā "X" paziņoja, ka ir pabeigusi jaunāko triecienu kārtu.
"ASV spēki uzbruka Irānas militārajiem komandcentriem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, un pretgaisa aizsardzības sistēmām, lai samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu," paziņoja CENTCOM.
Tikmēr kāds neidentificēts šāviņš trāpīja tankkuģim Hormuza šaurumā pie Omānas piekrastes, paziņoja Lielbritānijas Jūras tirdzniecības operāciju organizācija (UKMTO). Dienu pirms tam šajā rajonā pēc uzbrukuma aizdegās cits kuģis.
Irāna ir pieprasījusi, lai kuģi Hormuza šaurumu šķērsotu pa maršrutu tās piekrastes tuvumā, un vairākkārt paziņojusi, ka tikai šis Teherānas noteiktais maršruts ir drošs.