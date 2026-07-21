Lielbritānijas jaunais premjers Endijs Bērnems veic ievērojamas izmaiņas valdībā
Lielbritānijas jaunais premjerministrs Endijs Bērnems pirmdien veica ievērojamas izmaiņas valdībā, tostarp atbrīvojot to no dažiem līdzšinējam premjeram Kīram Stārmeram lojāliem politiķiem.
Uzreiz pēc stāšanās premjera amatā Bērnemam bija atsevišķas telefonsarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, bet pēc tam viņš iecēla savas valdības ministrus.
Savā pirmajā telefonsarunā ar Trampu Bērnems uzsvēra savu "saistības pret aizsardzību un drošību". Savukārt telefonsarunā ar Zelenski viņš apliecināja Lielbritānijas "apņēmīgās saistības" pret Ukrainu tās aizsardzībā pret Krievijas iebrukumu, pavēstīja Dauningstrītas administrācija.
Bērnems nevilcinājās parādīt savu varu pār jauno valdību, atlaižot vairākus Stārmeram lojālus ministrus, tai skaitā finanšu ministri Reičelu Rīvsu, mājokļu ministru Stīvu Rīdu un vicepremjeru Deividu Lemiju, dažus ministrus pārceļot citos amatos, un ieceļot par ministriem savus sabiedrotos.
Bijušais aizsardzības ministrs Džons Hīlijs nomainīja Rīvsu finanšu ministra amatā, bet bijušais Leiboristu partijas līderis Eds Milibends kļuva par ārlietu ministru.
Vess Strītings, kurš bija atteicies no plāniem sacensties ar Bērnemu par Leiboristu partijas līdera amatu, tika iecelts par aizsardzības ministru.
Iekšlietu ministre Šabana Mahmuda saglabāja savu amatu, lai varētu īstenot viņas ierosinātās patvēruma sistēmas reformas, padarot šo sistēmu stingrāku.
"Mēs esam sākuši darbu pie nozīmīgas reformas, lai padarītu mūsu ielas drošākas un mūsu imigrācijas sistēmu taisnīgu visiem. Pabeigsim tagad šo darbu," ministre rakstīja platformā "X".
Luīze Heiga, kas 2024. gadā atstāja transporta ministra amatu Stārmera valdībā un kopš pērnā gada plānoja Bērnema nākšanu pie varas, tika iecelta par pirmo valsts sekretāri un kabineta biroja ministri.
Darba un pensiju ministrs Pets Makfadens saglabāja savu amatu, bet bijusī ārlietu ministre Iveta Kūpere tika iecelta par veselības ministri.
Kultūras ministre Liza Nendija, kas ir Bērnema tuva sabiedrotā, palika savā amatā. Džonatans Reinoldss, kurš bija ieņēmis uzņēmējdarbības ministra amatu pēc leiboristu nākšanas pie varas 2024. gadā, atkal tika iecelts šajā amatā.
Andžela Reinere, kas no 2024. līdz 2025. gadam bija Stārmera valdības vicepremjere un mājokļu ministre, atkal kļuva par mājokļu ministri.
Bērnema atbalstītājas Lūsija Pauela un Annelīze Midžlija tika ieceltas attiecīgi par izglītības ministri un partijas frakcijas vadītāju. Viņām un Heigai bija svarīga loma Bēmema kampaņā, kas beidzās ar viņa uzvaru Meikerfīldas starpvēlēšanās un atgriešanās parlamentā, lai gāztu Stārmeru.
Bērnema tuvāko aprindu locekle Miata Fānbullē kļuva par enerģētikas ministri.