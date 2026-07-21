ASV un Kanādas attiecībās jauns saspīlējums - Tramps nosaka 50% tarifus
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien parakstīja rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas "diskriminējošu attieksmi" pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem.
Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, paziņoja Baltais nams.
Tramps izmantoja jauno tarifu noteikšanai 1930. gada Tarifu likuma 338. pantu, kas ļauj amatpersonām rīkoties pret valstīm, kuras īsteno diskriminējošu tirdzniecības praksi.
Jaunie tarifi neattieksies uz energoresursiem, potašu un precēm, kurām jau noteikti konkrēto nozaru tarifi.
Tie tomēr skars preces, uz kurām attiecas ASV, Meksikas un Kanādas brīvās tirdzniecības vienošanās (USMCA).
Lai gan Tramps kopš atgriešanās prezidenta amatā pērn ir noteicis ievērojamus tarifus ASV tirdzniecības partneriem, parasti tika piemēroti plaši izņēmumi precēm, kas tiek ievestas valstī saskaņā ar minēto tirdzniecības vienošanos.
Viņa jaunās darbības var tālāk saspīlēt attiecības starp abām valstīm. Tramps pirms dažām dienām draudēja Kanādai ar lielākiem tarifiem Kanādas savvaļas ugunsgrēku dēļ, kuru dūmi ieplūda ASV teritorijā.