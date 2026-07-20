Pēc postošā meža ugunsgrēka Norvēģijā iedzīvotājus aicina nesteigties atgriezties mājās
Pēc plašā meža ugunsgrēka Oslo dienvidrietumos Norvēģijas policija un glābšanas dienesti aicina evakuētos iedzīvotājus nesteigties atgriezties savās mājās, jo teritorijā joprojām pastāv nopietni drošības riski.
Policija brīdinājusi, ka vairāki cilvēki mēģinājuši pārvarēt norobežojumus, lai nokļūtu savos īpašumos, taču ugunsdzēsības darbi Drammenes apkārtnē var turpināties vēl līdz pat desmit dienām. Varasiestādes norādījušas, ka ar iedzīvotājiem, kuri drīkstēs atgriezties mājās, sazināsies individuāli.
Lai gan situācija uzlabojas, ugunsdzēsēji atzīst, ka liesmas vēl nav pilnībā kontrolētas. Naktī uz pirmdienu dzēsti vairāki jauni uguns perēkļi dzīvojamajā rajonā un meža malā.
Ugunsgrēks izcēlās piektdien un strauji izplatījās sausuma, karstuma un spēcīgā vēja dēļ. Saskaņā ar vietējo mediju ziņoto pilnībā iznīcinātas 109 mājas, bet vēl piecas, visticamāk, nav glābjamas. Aptuveni 400 cilvēkiem nācās pamest savas mājas.
Ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav noskaidrots. Glābēji pieļauj, ka liesmu izplatīšanos pastiprinājuši arī pie mājām glabātie gāzes baloni, kas paredzēti griliem.