Droni no robežas otras puses: kā Izraēla cīnās ar draudiem
Turpinām rakstu sēriju par Tuvajiem Austrumiem: šoreiz par to, kas notiek Libānā un tās pierobežā, kāds tam sakars ar Irānu, un un vai tiešām Izraēla grib okupēt Libānu.
Gazas sektors ir viens no karstajiem punktiem, kas Tuvo Austrumu kontekstā regulāri pieminēts ziņu virsrakstos, taču otrs tāds atrodas Izraēlas ziemeļos, pie robežas ar Libānu. Laiku pa laikam pavīd informācija par to, ka Izraēlas karaspēks veic operācijas Libānas pierobežā, taču sīkāks izskaidrojums parasti izpaliek, radot iespaidu, ka izraēlieši robežas otrā pusē esošos ciematus apšauda teju vai tīrās ļaunprātības dēļ. Ja skatāmies dziļāk, tad šim konfliktam ir tiešs sakars ar jau vairākus mēnešus periodiski notiekošajām Irānas apšaudēm, ko īsteno ASV.
Nemierīgā Libānas robeža
Galvenais saspīlējuma iemesls ir palestīniešu teroristiskais grupējums Hezbollah, kura rindās ir vismaz 5000 bruņotu kaujinieku, un kas no Libānas teritorijas regulāri apšauda Izraēlas ziemeļos esošos ebreju ciematus. Dienā vidēji atlido 3-4 raķetes vai droni, turklāt tas ir laikā, kad izraēliešu militāro operāciju dēļ Hezbollah rindas ir jūtami izretinātas; pirms tam apšaudes bija biežākas. Būtiski arī tas, ka, atšķirībā no Ukrainas, kur krievu rdroni līdz mērķim lido stundu un vēl ilgāk, no Libānas raidīts drons Izraēlas ziemeļos esošās apdzīvotās vietas sasniedz nepilnas minūtes laikā - tātad tik īsā laika sprīdī jāpaspēj tikt līdz patvertnei. Apšaudes, kā jau teikts, notiek no Libānas teritorijas, kur pierobežā esošajos apmēram 50 arābu apdzīvotajos ciematos Hezbollah ierīkojuši atbalsta punktus sev ierastajā stilā - civiliedzīvotāju namos, kur pagrabos tiek glabāti ieroči un pat izveidots tuneļu tīkls. Nav pat teikts, ka visi civilie ir Hezbollah atbalstītāji, jo pat neitrāli noskaņotam cilvēkam ir grūti kaut ko iebilst bruņotiem vīriem, kuri atnāk un paziņo, ka ar saimnieka laipnu atļauju gribēti ierīkot ieroču noliktavu viņa šķūnītī. Taču nav arī pamata šaubīties, ka lielai daļai šīs apkaimes arābu iedzīvotāju Izraēla ir kā dadzis acī un viņi neiebilst pret Hezbollah darbībām.
Būtībā šādi teroristiski grupējumi būtu jāapkaro tai valstij, kuras teritorijā teroristi darbojas - tātad Libānai. Taču tas ir ļoti problemātiski, jo iedzīvotāju sastāva ziņā tā ir ļoti sašķelta valsts: apmēram puse iedzīvotāju ir musulmaņi, no kuriem savukārt puse ir šiīti, bet otra puse sunnīti, kuri savā starpā ne visai labi satiek. Apmēram 40 procenti ir kristieši, bet atlikušie nepilni desmit procenti ir drūzi - arābi, kuri nav musulmaņi, bet gan piekopj savu reliģiju, kuras pamatā ir dvēseļu pārceļošana. Sprādzienbīstams kokteilis, kurā katra neuzmanīga kustība par izraisīt pilsoņu karu, kāds te jau notika astoņdesmitajos gados un plaukstošo valsti padarīja par izpostītu karsto punktu. Hezbollah Libānā darbojas pavisam legāli un ir pārstāvēta gan parlamentā, gan valdībā, tādēļ ir naivi cerēt, ka Libānas armija, kura bruņojuma ziņā pat varbūt atpaliek no Hezbollah un kuras vadībā netrūkst slēptu un atklātu Hezbollah piekritēju, varētu vērsties pret šo organizāciju.
Tādēļ pretterorisma operācijas robežas otrā nākas veikt Izraēlas armijai, tā izpelnoties arābu pasaules un tai simpatizējošo citu valstu pilsoņu dusmas. Kaut gan šo operāciju mērķis nav civiliedzīvotāji, bez to upuriem tomēr neizdodas iztikt, kas tikai vairo Izraēlai veltītos pārmetumus. Tas, ka arī Izraēlas pusē ir bojāgājušie, parasti paliek aiz kadra - piemēram, Latvijas žurnālistu viesošanās laikā vienā dienā Libānas pierobežā krita četri Izraēlas karavīri. Hezbollah rīkotajos raķešu un dronu uzbrukumos ir upuri Izraēlas pierobežas iedzīvotāju vidū. Par to, kādos astākļos te cilvēki dzīvo, liecina kaut vai šāds fakts: ģimenes, kurās ir vairāki bērni, tos uz skolu pasākušas sūtīt dažādos autobusos - ja vienam trāpīs drons, otrs vismaz paliks vesels...
Izraēlai tiek pārmesta Libānas pierobežas teritoriju okupēšana, uz ko izraēlieši atbild, ka viņiem nav mērķa šīs teritorijas paturēt, bet gan tikai izvietot te posteņus, kas novērstu Hezbollah uzbrukumus. Izraēlas ziemeļu pierobežā, ko apdraud Hezbollah uzbrukumi, dzīvo apmēram 60 000 cilvēku, daudzi no kuriem ir piedzīvojuši evakuācija brīžos, kad situācija reģionā saasinās. Taču doma, ka šo teritoriju varētu atstāt kā neapdzīvotu buferzonu pret Hezbollah, izraēliešiem ir pilnīgi nepieņemama. Kad igauņu žurnāliste par tādu variantu ieminējās Izraēlas pētnieciskā centra Alma darbiniecei, kura specializējas Libānas problēmu pētīšanā un dzīvo vien dažus kilometrus no robežas, tad viņas reakcija bija patiesas neizpratnes pilna - tā taču ir mūsu zeme, kādēļ lai mēs to pamestu? Nekādā gadījumā!
Iluzorais risinājums
Bez Hamas un Hezbollah Izraēla par savu lielāko ienaidnieku uzskata Irānu. Pirmkārt, tādēļ, ka tieši Irāna ir palestīniešu teroristisko organizāciju galvenais sponsors, atvēlot tām miljonos skaitāmas summas. Tas gan nav šo organizāciju vienīgais ienākumu avots, jo Hezbollah peļņu nes arī pavisam legāls bizness Libānā (cita starpā Hezbollah tur kontrolē degvielas tirdzniecības tīklu), kā arī dažādas kontrabandas operācijas. Otrkārt, Irānas vēlme iegūt savā rīcībā kodolieročus Izraēlu dara, maigi izsakoties, ļoti nemierīgu. Bažas ir saprotamas: Irānas garīgie un politiskie vadītāji ne vienreiz vien ir deklarējuši savu apņēmību iznīcināt Izraēlu kā valsti un, ņemot vērā Izraēlas nelielo teritoriju, ar četrām piecām atombumbām pilnīgi pietiktu, lai šo plānu īstenotu. Tādēļ par vienu varam būt droši - Izraēla darīs visu, kas ir tās spēkos, lai Irāna nekad netiktu pie kodolieročiem.
Tādēļ arī Izraēla tik aktīvi iesaistījās ASV prezidenta Donalda Trampa rīkotajā militārajā kampaņā pret Irānu (un pa daļai varbūt arī to izprovocēja), jo izraēliešu ieskatā režīma maiņa Teherānā ir teju vai galvenais priekšnosacījums, lai reģionā iestātos daudzmaz stabils miers. Ja Teherāna pārstās finansēt Hezbollah un Hamas, tad šo organizāciju aktivitātes mazināsies un ar laiku varbūt pavisam apsīks, uzskata izraēlieši.
Taču pat Teherānā valdošā režīma maiņa neatrisinās pašu lielāko problēmu - desmitgadēm ilgi gruzdējošo naidu, ko liela daļa palestīniešu izjūt pret ebrejiem. Daudzi pusaudži ir gatavi ziedot savas dzīvības, lai tikai nogalinātu kādu ebreju, bet viņu mātes lepojas ar to, ka viņu bērni ir miruši mocekļa nāvē. Ar katru atbildes triecienos bojā gājušu palestīnieti šis naids tikai pastiprinās, jo asinis taču brēc pēc atriebības. Pēc Izraēlas drošības iestāžu aprēķiniem Gazas sektorā vismaz trešdaļa no 200 000 iedzīvotāju atbalsta Hamas, bet ir arī aplēses, ka atbalstītāju ir vismaz puse.
Risinājuma, kā šo skaitu samazināt, īsti nav. Optimistiskākie no izraēliešu ekspertiem, ar kuriem sanāca parunāt, kā piemēru min Vācijas denacifikāciju pēc Otrā pasaules kara, kad ar varas maiņu un attiecīgi vērstu izglītības sistēmu izdevās vāciešos radīt riebumu pret Hitlera idejām. Proti, ka līdzīgu pieeju varētu izmantot Gazas skolās. Taču te ir viena būtiska atšķirība: Vāciju pēc kara bija okupējuši un kontrolēja sabiedrotie, kamēr palestīniešu teritorijās par pilnīgu kontroli no Izraēlas puses nav pat runas. Tādēļ ir diezgan grūti iedomāties, kādā veidā te varētu panākt arābu un ebreju harmonisku sadzīvošanu, un visas zīmes liecina, ka vēl ilgi te valdīs saspīlējums.
Taču Izraēla ir pieradusi dzīvot šādā nemitīga konflikta un draudu gaisotnē. Cilvēki ir pielāgojušies un, piemēram, Jeruzalemē vai Telavivā ikdienā nekādas briesmu atmosferas nav. Taču ārkārtas situācijā viss var mainīties vienā acumirklī. Par to, ka Latvija var mācīties no Izraēlas drošības ziņā, lasiet Jauns. lv nākamajā rakstu sērijas publikācijā.