Vairāk nekā 3000 cilvēku saindējušies ar ūdeni: Ziemeļmaķedonijā aiztur trīs aizdomās turētos
Ziemeļmaķedonijā pirmdien aizturēti trīs cilvēki saistībā ar masveida saindēšanos Gostivaras pilsētā, kur, iespējams, dzeramā ūdens sistēmā nonācis piesārņots upes ūdens.
Gostivarā, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz dienvidrietumiem no galvaspilsētas Skopjes, saslimuši vairāk nekā 3100 cilvēku. Četri cilvēki nogādāti slimnīcā, liecina veselības aprūpes iestāžu un amatpersonu sniegtā informācija.
Pēc strauja gastroenterīta saslimšanas gadījumu skaita pieauguma pagājušajā nedēļā svētdien pilsētā tika izsludināta epidēmija.
Policija paziņoja, ka izmeklē iespējamo saindēšanās cēloni. Izmeklētāji pieļauj, ka vietējais ūdensapgādes uzņēmums varētu būt novadījis notekūdeņus pilsētas dzeramā ūdens sistēmā.
Aizdomās par ūdens piesārņošanu aizturēts vietējā ūdensapgādes uzņēmuma direktors un divi darbinieki, informēja policija.
Ziemeļmaķedonijas veselības ministrs Sašo Klekovskis un prokuratūra pagaidām nav publiskojuši ūdens paraugu analīžu rezultātus. “Ūdens ir tas, kas saista visus šos gadījumus, un tas ir jāapstiprina ar analīžu rezultātiem,” preses konferencē sacīja ministrs.
Tikmēr varasiestādes iedzīvotājiem aizliegušas lietot pilsētas ūdeni uzturā. Cilvēkiem ieteikts izmantot tikai pudelēs pildītu ūdeni, bet valdība paziņojusi, ka pilsētai ik dienu piegādās 50 000 litru ūdens.
Veselības krīze sākusies laikā, kad Ziemeļmaķedonijā valda karstums un gaisa temperatūra pārsniedz 35 grādus pēc Celsija.
Gostivaras mērs Valbons Limani pēc pirmajiem saslimšanas gadījumiem izveidojis krīzes štābu situācijas risināšanai.
Iekšlietu ministrija norādījusi, ka turpinās izmeklēšanu un ūdensapgādes piesārņošana var tikt kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums.