Premjeri mainās, bet Lerijs paliek - slavenais Dauningstrītas runcis sagaida jau septīto valdības vadītāju
Dauningstrītas 10. nama oficiālais kaķis Lerijs pirmdien sagaidījis savu septīto premjerministru kopš apmešanās uz dzīvi Lielbritānijas valdības vadītāja rezidencē pirms 15 gadiem.
"Politiķi nāk un iet, bet kaķi ir pastāvīgi," vēsta Lerija konts platformā "X", runcim gaidot jaunā premjerministra Endija Bērnema ierašanos.
Gaidot jauno iemītnieku, Lerijs platformā "X" norādījis, ka viņam patīk brokastot plkst. 9, branču baudīt plkst. 10.30 un pusdienot dienas vidū, bet starplaikos mieloties ar dažādām uzkodām.
Lerijs premjera rezidences galvenā peļu ķērāja amatā tika iecelts 2011. gada 15. februārī, toreizējā premjera Deivida Kemerona ģimenei kaķi adoptējot no Londonas patversmes. Tolaik Lerijs, domājams, bija aptuveni četrus gadus vecs.
Kopš tā laika balti raibais runcis Dauningstrītas tīmekļa vietnē oficiāli tiek stādīts priekšā kā "ministru kabineta galvenais peļu mednieks". Viņa oficiālajā biogrāfijā teikts, ka, neskaitot grauzēju apkarošanu, "Lerijs savas dienas pavada, uzņemot viesus, pārbaudot drošības sistēmas un testējot antīko mēbeļu piemērotību pēcpusdienas snaudienam".
Lerija laikā Dauningstrītā nomainījušies seši premjerministri - Kemerons, Terēza Meja, Boriss Džonsons, Liza Trasa, Riši Sunaks un Stārmers - un ūsainis vēsā kaķa mierā pārdzīvojis ne mazums krīžu, tostarp "breksitu", "Covid-19" pandēmiju un "pārtijgeitas" skandālu Džonsona laikā.
Būdams mediju mīlulis, Lerijs bieži gozējies slavas saulītē, aizēnojot pat ārvalstu līderus.
Lerija "X" kontam, ko veido anonīms lietotājs, ir vairāk nekā 900 000 sekotāju. Sociālajā tīklā runcis nereti sūdzas par lietu un šad tad kritizē labējās partijas "Reform UK" politiķus un ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Viņa pirmie mēneši Dauningstrītā iedvesmoja grāmatu "The Larry Diaries", kas tika izdota 2011. gadā.
Pēdējos divos gados Lerijs dalīja premjerministra rezidenci ar diviem Stārmeru ģimenes kaķiem.
Britu mediji ziņo, ka Bērnemu ģimenei ir suns. Pagaidām nav skaidrs, vai arī viņš ievāksies Dauningstrītas 10. numurā un ko par to teiks Lerijs.