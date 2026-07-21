Kanāriju salas apdraud Āfrikā radusies bīstama parādība
Tūristus un ārzemniekus, kas atrodas Kanāriju salās, brīdina par bīstamu laikapstākļu parādību, kas, pēc jaunākā pētījuma, tagad populārajā arhipelāgā vērojama gandrīz piecus mēnešus gadā.
Kā ziņo "Express", runa ir par Kalimu (Calima) – bieziem Sahāras putekļu mākoņiem, kas sedz Kanāriju salas ne mazāk kā 146 dienas gadā.
Satraucošie secinājumi no pētījuma, ko veicis Pola Šerera institūts (Šveice) kopā ar Spānijas Vides diagnostikas un ūdens pētījumu institūtu (IDAEA-CSIC), liecina, ka bīstamās putekļu vētras no Āfrikas kļūst arvien biežākas Dienvideiropā.
Neskatoties uz to, ka stingrie Eiropas Savienības vides normatīvi ir palīdzējuši būtiski samazināt vietējo gaisa piesārņojumu no transporta un rūpniecības, putekļu daudzums, kas ienāk no tuksneša, pēdējo desmit gadu laikā pieaudzis par 10 līdz 25 procentiem.
Pētījuma dati rāda, ka visvairāk no šīs parādības cieš tieši Kanāriju salas: Kalima tur vērojama aptuveni 40 procentus dienu gadā.
Tomēr problēma skārusi ne tikai arhipelāgu. Dienvidu kontinentālajā Spānijā Sahāras putekļi tiek reģistrēti aptuveni 35 procentus gada laikā, bet valsts ziemeļaustrumos – 25 līdz 30 procentus gadījumu.
Zinātnieki saista šādu parādību straujo pieaugumu ar klimata pārmaiņām. Globālā sasilšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju pieaugums veicina Āfrikas tuksnešu teritoriju paplašināšanos un maina atmosfēras cirkulāciju. Rezultātā karstie gaisa masīvi, kas piesātināti ar putekļiem, arvien biežāk tiek pārnesti uz Eiropu.
Gaisa kvalitātes eksperti norāda, ka 2020.–2022. gadā reģions piedzīvoja bezprecedenta spēcīgākās putekļu epizodes visu novērojumu vēsturē.
Parasti putekļu vētru laikā cieto daļiņu PM10 koncentrācija gaisā svārstās no 200 līdz 400 mikrogramiem uz kubikmetru. Tomēr pēdējo ekstremālo notikumu laikā šis rādītājs pieauga līdz 600–1840 mikrogramiem uz kubikmetru, un augstākais piesārņojuma līmenis tika reģistrēts Grankanārijas salā.
Kā putekļi ietekmē veselību?
Ārsti brīdina, ka augstas Sahāras putekļu koncentrācijas rada nopietnu draudu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem. Pētījumi rāda, ka šādas putekļu vētras saistītas ar hospitalizāciju skaita pieaugumu, kā arī palielinātu nāves gadījumu skaitu no sirdslēkmēm un elpošanas sistēmas slimībām.
Turklāt Kanāriju Salu Universitātes slimnīcas (Hospital Universitario de Canarias) pētījums parādīja, ka pacientiem ar sirds mazspēju, kuriem pirms hospitalizācijas bija bijusi pakļautība putekļiem, ārstēšanas rezultāti bija būtiski sliktāki.
Tāpēc ārsti iesaka cilvēkiem ar astmu, hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) vai sirds un asinsvadu slimībām uzmanīgi sekot līdzi laikapstākļu prognozēm, ko publicē Spānijas Valsts meteoroloģijas aģentūra (AEMET), pirms doties ārā.
Pakļaušanās Sahāras putekļiem var izraisīt spēcīgu klepu, elpošanas grūtības, diskomfortu krūtīs un būtiski palielināt elpceļu infekciju risku.