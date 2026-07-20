65 gadus kopā nodzīvojušais sirmgalvju pāris aizbēg no pansionāta Austrālijā un atstāj aizkustinošu vēstījumu
Ar demenci un Alcheimera slimību sirgstošs sirmgalvju pāris aizbēdzis no veco ļaužu pansionāta Austrālijā un, par spīti aicinājumiem, negrasās tur atgriezties.
89 gadus vecais Kolins Džeratijs un viņa 83 gadus vecā sieva Klodeta, kuri kopā pavadījuši jau 65 gadus, 11. jūlijā pazuda no “Ryman Nellie Melba Retirement Village” veco ļaužu pansionāta Melburnā. Nākamās dienas vakarā viņus atrada Meriboro motelī aptuveni 190 kilometru attālumā no pansionāta, taču aizbēgšanas iniciators Kolins paudis apņēmību neatgriezties “nīstamajā” pansionātā.
Viņu pazušana uzreiz kļuva par vietējo televīzijas kanālu vēstītu notikumu.
Viņu meita Linda Makelvija vietējiem medijiem savu tēvu raksturoja kā “ļoti gudru un inteliģentu cilvēku” un lepojās ar saviem vecākiem, taču uzsvēra, ka pienācīgas profesionālas aprūpes labad viņiem nepieciešams atgriezties pansionātā.
Izdevumam “Daily Mail” viņa pastāstīja, ka vecāki apmetušies motelī un stingri nolēmuši to nepamest, jo ir sašutuši par dzīves apstākļiem aprūpes iestādē. “Tētis vienkārši nevēlas dzīvot bez mammas, bet mamma ir īsta cīnītāja. Ļaudis saka, ka tas ir skaists mīlas stāsts, un tā arī ir daudzējādā ziņā. Es lepojos ar viņiem, ka viņi rūpējas viens par otru.”
To apliecināja arī pāra kaimiņiene pansionātā Šarona Džeikišore, kura bija sacēlusi trauksmi, atklājot tukšu blakus istabiņu. “Viņi viens otra labā ir gatavi darīt pilnīgi visu, iet caur uguni un ūdeni,” viņa izteicās “Nine Australia”.
Pazušanas dienā tēvs savai meitai atsūtījis īsziņu. “Neuztraucies, pateicos par tavu palīdzību, es par viņu parūpēšos.”
“Godīgi sakot, nezinu, kā viņiem tas izdevās – tas nebija viegli. Nav skaidrs, kas notiks tālāk, bet esmu pārliecināta, ka viņi mēģinās aizbēgt vēlreiz,” sacīja Linda, piebilstot, ka vecāki jau nesen mēģinājuši aizbēgt no pansionāta.
Meita atzina, ka vecāki tika ievietoti pansionātā pēc tam, kad ārsti secināja, ka ar epilepsiju un vaskulāro demenci sirgstošajai Klodetai nepieciešama nepārtraukta aprūpe. Savukārt Kolins sirgst ar Alcheimera slimību. Sākotnēji abus iemitināja blakus istabiņās, taču Kolina gultu novietoja sievas istabiņā, lai viņi pastāvīgi būtu kopā.
Šajā pansionātā viņus nogādāja nieka četras dienas pirms izbēgšanas, taču jau gandrīz uzreiz pansionāta vadībai nācās informēt policiju par pacientu tieksmi uz bēgšanu.
Linda uzskata, ka vecāki aizbēguši, jo viņi smagi pārdzīvo notikušās pārmaiņas. “Viņi patiešām negrib pārmaiņas, un tas ir saprotams, taču tētis nevar viņu pieskatīt. Tas ir sarežģīti. Viņš gadiem ilgi dzīvojis noteiktā ikdienas ritmā. Viņam ir ļoti laba veselība un spējas, un viņš tiek galā ar ikdienas lietām, taču viņam ir Alcheimera slimība un viņš aizmirst, ko darīja pirms 30 sekundēm.”
Tētis uzskata, ka var viņai palīdzēt (..) Viņi uzskata, ka viņiem ir atņemtas visas izvēles iespējas.”
Kolins izmantoja automašīnu “Mazda”, lai ar sievu dotos tālu prom no pansionāta. Novērošanas kameras viņus fiksēja lielveikalā, kur viņi iegādājās ikdienā nepieciešamās zāles un apmeklēja savu iecienīto kafejnīcu.
Linda ļoti baidās par vecāku drošību un lūdz viņus atgriezties tur, kur viņiem garantēta profesionāla aprūpe, jo pati to nespēj nodrošināt. Pagaidām netiek ziņots, vai viņus ir izdevies pārliecināt atgriezties.
Līdzīgs gadījums 2020. gada 2. martā notika ASV Tenesī štata Lebanonā, kur ar demenci un Alcheimera slimību sirgstošs sirmgalvju pāris spēja aizbēgt no pansionāta “Elmcroft” pēc tam, kad vīrs ar armijā iegūtajām Morzes ābeces zināšanām atšifrēja elektronisko durvju piekļuves kodu, atceroties personāla nospiesto klaviatūras taustiņu skaņas signālus. Apmēram pēc pusstundas viņus atrada un nogādāja atpakaļ aprūpes iestādē, kas nomainīja visus durvju kodus.