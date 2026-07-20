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Šodien 14:31
Ebolas vīrusa upuru skaits tuvojas 1000
Kongo Demokrātiskajā Republikā Ebolas vīrusa uzliesmojumā dzīvību zaudējuši vismaz 930 cilvēki, bet apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 2344, paziņojusi valsts Veselības ministrija.
Pēdējo 24 stundu laikā vien reģistrēti 37 nāves gadījumi. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus.
Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu.
Infekcijas uzliesmojums vissmagāk skāris Ituri provinci, kur reakciju uz slimības izplatīšanos kavē pieaugošais satraukums par drošības situāciju.
Šobrīd izolācijā vai slimnīcās atrodas 724 inficētie.