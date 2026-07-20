Ebolas vīrusa upuru skaits tuvojas 1000
Foto: AFP/Scanpix
Pasaulē

Ebolas vīrusa upuru skaits tuvojas 1000

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Kongo Demokrātiskajā Republikā Ebolas vīrusa uzliesmojumā dzīvību zaudējuši vismaz 930 cilvēki, bet apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 2344, paziņojusi valsts Veselības ministrija.

Ebolas vīrusa upuru skaits tuvojas 1000...

Pēdējo 24 stundu laikā vien reģistrēti 37 nāves gadījumi. Pašreizējo infekcijas uzliesmojumu izraisījis retais vīrusa Bundibudžo paveids, un tas sākotnēji netika konstatēts, izmantojot konvencionālos testus.

Šobrīd nav vakcīnas pret šo vīrusa paveidu.

Infekcijas uzliesmojums vissmagāk skāris Ituri provinci, kur reakciju uz slimības izplatīšanos kavē pieaugošais satraukums par drošības situāciju.

Šobrīd izolācijā vai slimnīcās atrodas 724 inficētie.

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