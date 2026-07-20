Spānijā Pasaules kausa svinību laikā gājis bojā 13 gadus vecs zēns
Spānijas futbola izlases triumfu Pasaules kausa izcīņā svētdien aizēnoja traģisks negadījums valsts rietumos, kur svinību laikā, sabrūkot strūklakai, dzīvību zaudēja 13 gadus vecs zēns.
Par zēna nāvi paziņoja Sjudadrodrigo pilsētas pašvaldība. Saskaņā ar Spānijas mediju ziņoto negadījums notika pie "Arbol Gordo" strūklakas, uz kuras bija uzkāpuši vairāki svinību dalībnieki. Konstrukcijai sabrūkot, tās atlūzas uzkrita cilvēkiem, kuri atradās strūklakā.
"Tam, kam bija jābūt svinībām, atzīmējot Spānijas izlases Pasaules kausa uzvaru, pārvērtās par traģēdiju," teikts pašvaldības paziņojumā.
Saistībā ar traģisko incidentu pašvaldība pie pilsētas domes ēkas no 20. līdz 22. jūlijam karogu nolaidīs pusmastā. Pašvaldība novēlēja drīzu atveseļošanos arī pārējiem cietušajiem. Precīzs ievainoto skaits nav zināms, taču Spānijas mediji ziņo, ka negadījumā cietuši vēl divi vai trīs cilvēki.
Spānijas izlase svētdien Pasaules kausa finālā ar 1:0 pārspēja Argentīnu, izcīnot valsts pirmo pasaules čempionu titulu kopš 2010. gada. Uzvara izraisīja plašas svinības visā valstī, kas turpinājās līdz vēlai naktij. Paredzēts, ka pirmdien Spānijas valstsvienību Madrides centrā sveiks līdz pat miljonam cilvēku, liecina varasiestāžu aplēses.