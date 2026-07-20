Ņujorkas mērs apsver iespēju ANO Ģenerālās asamblejas laikā aizturēt Netanjahu
Ņujorkas mērs Zohrans Mamdani paziņojis, ka izvērtē iespēju septembrī gaidāmās ANO Ģenerālās asamblejas ģenerāldebašu laikā aizturēt Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, pret kuru Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) izdevusi aresta orderi.
Intervijā medijam "The New York Times" Mamdani sestdien norādīja, ka uzskata Netanjahu par "kara noziedznieku". "Es uzskatu, ka premjerministram Netanjahu ir jānonāk Hāgā," viņš uzsvēra.
Vienlaikus Mamdani atzina, ka nav pārliecināts, vai viņam ir pilnvaras uzdot Ņujorkas policijai aizturēt ārvalsts valdības vadītāju. Viņš norādīja, ka šo jautājumu apspriež ar saviem juridiskajiem padomniekiem. "Mēs darīsim visu, ko mums atļauj Ņujorkas pilsētas likumi," sacīja mērs.
ANO Ģenerālās asamblejas ģenerāldebates septembrī notiks ANO galvenajā mītnē Ņujorkā. Mamdani jau iepriekš bija paziņojis, ka vēlas panākt, lai Ņujorkas policija izpildītu Starptautiskās Krimināltiesas izdotos aresta orderus pret valstu un valdību vadītājiem.
Pret Netanjahu Starptautiskā Krimināltiesa Hāgā izdevusi aresta orderi saistībā ar apsūdzībām par kara noziegumiem Gazas joslā. Izraēlas vēstnieks ANO Denijs Danons asi kritizēja Mamdani izteikumus. "Tā vietā, lai pievērstos saviem pienākumiem kā mērs un cīnītos pret pieaugošo antisemītisma vilni savā pilsētā, viņš ir izvēlējies kurināt naidīgumu un piesaistīt uzmanību, uzbrūkot Izraēlas valstij," vietnē "X" norādīja Danons.
Viņš piebilda, ka neatkarīgi no Mamdani paziņojumiem Netanjahu ieradīsies Ņujorkā un "ar lepnumu uzrunās ANO Ģenerālo asambleju". Savukārt Netanjahu nesen intervijā kādai Ņujorkas radiostacijai apsūdzēja Mamdani islāmistu grupējuma "Hamas" atbalstīšanā. "Man šķiet, ka dziļi sirdī viņš ienīst Ameriku," sacīja Izraēlas premjerministrs.