ASV viceprezidentam Vensam un viņa sievai Ušai piedzimis dēls
ASV viceprezidents Džeimss Devids Venss paziņojis, ka viņam un sievai Ušai svētdien piedzimis ceturtais bērns – dēls Alekss Nīls Venss.
Par ģimenes pieaugumu Venss pavēstīja sociālajos tīklos, norādot, ka gan māte, gan jaundzimušais jūtas labi. "Uša un mazulis ir veseli un jūtas labi, bet mūsu bērni ir sajūsmā par iespēju satikt savu mazo brāli," rakstīja viceprezidents. Viņš arī pateicās Valtera Rīda Nacionālā militārā medicīnas centra ārstiem un personālam par sniegto aprūpi.
Kā vēsta ziņu aģentūra AP, šī ir pirmā reize vairāk nekā 150 gadu laikā, kad amatā esošam ASV viceprezidentam piedzimis bērns. Vensu ģimenē jau aug trīs bērni – deviņus gadus vecais Īvens, sešgadīgais Viveks un četrus gadus vecā Mirabela.
Uša Vensa, dzimusi Čilukuri, uzaugusi Kalifornijas pilsētā Sandjego. Viņas vecāki ir imigranti no Indijas – tēvs ir mašīnbūves inženieris, bet māte molekulārā bioloģe. Ar Džeimu Dī Vensu viņa iepazinās 2010. gadā, studējot Jēla Universitātes Juridiskajā skolā.
Savā nesen izdotajā grāmatā viceprezidents atklāja, ka sieva sākotnēji nav vēlējusies vēl vienu bērnu, taču pārdomājusi pēc tam, kad pagājušajā gadā tika nogalināts viņa draugs, konservatīvais politiskais komentētājs Čārlijs Kērks. "Neilgi pēc tam, kad apglabājām manu draugu, viņa palika stāvoklī ar mūsu ceturto bērnu – dēlu. Mums tika atņemta viena dzīvība, bet dota cita," rakstīja Venss.