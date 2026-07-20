Maskavas apgabals atkal liesmās - Ukraina īstenojusi vienu no plašākajiem dronu uzbrukumu kopš kara sākuma. VIDEO
Ukraina naktī uz pirmdienu īstenojusi vienu no lielākajiem dronu uzbrukumiem Maskavas apgabalam kopš kara sākuma, Krievijas galvaspilsētas virzienā raidot vairāk nekā 400 bezpilota lidaparātu.
Uzbrukums tika mērķēts uz loģistikas centriem un naftas bāzi. Saskaņā ar Ukrainas monitoringa kanālu un Krievijas mediju sniegto informāciju FP-1 tipa droni trāpīja vienam no lielākajiem "Wildberries" loģistikas centriem Koļedino ciemā netālu no Podoļskas. Jāpiebilst, ka tas jau ir otrais uzbrukums uzņēmuma "Wildberries" noliktavām trīs dienu laikā.
Krievijas medijs "Astra" publicēja pārbaudītus video, kuros objektā redzami vismaz divi lieli ugunsgrēki un biezi melnu dūmu mutuļi, kas paceļas virs loģistikas centra. Tikmēr "Wildberries" noliedza, ka noliktava būtu cietusi, taču paziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ noliktavas ēka tikusi evakuēta. "Visi objektā esošie darbinieki organizēti pameta ēku," teikts uzņēmuma paziņojumā, ko publicējis prokremliskais "Telegram" kanāls "Dva Majora".
Ziņots arī, ka uzbrukumā cietusi naftas bāze Podoļskas Ļvovas rajonā, kā arī liels loģistikas komplekss industriālajā parkā "Južnije Vorota" pie Domodedovas. Kā ziņo "Astra", Maskavas apgabalā kopumā fiksēti vismaz pieci atsevišķi objekti, ko bija pārņēmušas liesmas.
Viens no droniem trāpījis arī daudzdzīvokļu namam Domodedovā. Kā ziņo "Astra", slimnīcā nogādāti seši cilvēki, tostarp trīs ārvalstu pilsoņi, kuri sprādziena rezultātā guvuši dažāda smaguma ievainojumus.
Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs vietnē "Telegram" pavēstīja, ka uzbrukumu atvairīja pretgaisa aizsardzības un elektroniskās karadarbības sistēmas. "Nakts laikā pretgaisa aizsardzības spēki un elektroniskās karadarbības sistēmas atvairīja dronu uzbrukumu Maskavas apgabalam. Galvenās sekas fiksētas Podoļskā, Domodedovā un Odiņcovas rajonā," rakstīja Vorobjovs.
Pēc viņa teiktā, uzbrukumā ievainoti divi cilvēki, bet vairākās vietās aizdegušies un bojāti civilās infrastruktūras objekti. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins savukārt paziņoja, ka laika posmā no plkst. 20.30 svētdienas vakarā līdz plkst. 5.00 pirmdienas rītā Maskavas apgabala virzienā palaisti vairāk nekā 400 "ienaidnieka droni". Viņš norādīja, ka vairums bezpilota lidaparātu tika neitralizēti lielā attālumā no galvaspilsētas, tostarp 85 iznīcināti, tuvojoties Maskavai.
Tikmēr Krievijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka aizvadītajā naktī pretgaisa aizsardzības sistēmas virs Krievijas reģioniem, kā arī virs Melnās un Azovas jūras notriekušas kopumā 381 Ukrainas dronu. Krievijas amatpersonu sniegto informāciju par uzbrukuma apmēru un nodarītajiem postījumiem pagaidām nav izdevies neatkarīgi pārbaudīt.
Jau ziņots, ka sestdien Ukraina īstenoja vienu no lielākajiem uzbrukumiem Maskavas apgabalam kopš kara sākuma. Dronu uzbrukumu vilnī tika nogalināti septiņi "Wildberries" noliktavas darbinieki un vēl desmitiem cilvēku guva ievainojumus.
"Iepriekšminētās ēkas agresors izmantoja, lai piegādātu sastāvdaļas dronu ražošanai un navigācijas iekārtām," pēc uzbrukumiem paziņojumā pauda Zelenskis. Citā uzbrukumā plašākā Maskavas apgabala teritorijā izcēlās ugunsgrēks naftas bāzē.