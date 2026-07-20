Irānas triecienos gājis bojā ASV karavīrs
ASV bruņotie spēki paziņojuši, ka Irānas triecienu dēļ Irākas ziemeļos sestdien gājis bojā vēl viens amerikāņu karavīrs.
Karavīrs zaudēja dzīvību Ziemeļirakā sestdien laikā, kad kontrolēti tika detonēta notriekta Irānas drona nesprāgusī munīcija, platformā "X" pavēstīja ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM). Vēl viens karavīrs guva vieglas traumas un šobrīd turpina saņemt medicīnisko aprūpi, teikts paziņojumā.
Dienu iepriekš ASV bruņotie spēki ziņoja, ka piektdien operācijas laikā Jordānijā gāja bojā vēl divi karavīri. Viņi bija pirmie ASV bruņoto spēku bojāgājušie kopš pēdējās eskalācijas konfliktā ar Irānu.
Sākotnēji bruņotie spēki arī ziņoja, ka trešais karavīrs ir pazudis bez vēsts. Svētdien tika paziņots, ka pēc rūpīgas notikuma vietas pārmeklēšanas atrastas neidentificētas cilvēka mirstīgās atliekas. Pašlaik notiek identifikācijas process.
Kā vēsta ASV mediji, atsaucoties uz amerikāņu amatpersonu, tiek uzskatīts, ka atrastās ir pazudušā karavīra mirstīgās atliekas. Irānā pēdējos ASV uzlidojumos kopš jaunās eskalācijas Persijas līcī gājuši bojā vismaz 50 cilvēki un vairāk nekā 500 ievainoti, liecina Irānas valdības aplēses.
Valdība parasti ziņo tikai par civiliedzīvotāju upuriem un nepublicē oficiālus datus par militārajiem zaudējumiem. ASV un Izraēla sāka uzbrukumus Irānai februāra beigās. Kopš aprīļa sākuma bija spēkā trausls pamiers. Tomēr jūlija sākumā konfliktā atsākās eskalācija.