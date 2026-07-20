Krievija triecienā kuģim Melnajā jūrā nonāvējusi sešus jūrniekus
Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim "Golden Leo", kas kuģoja zem Gvinejas-Bisavas karoga. Uzbrukumā gājuši bojā seši jūrnieki.
Astoņi cilvēki izglābti, no kuriem divi ir ievainoti, bet vēl četri tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts, paziņojis Ukrainas atjaunošanas, infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks.
"Izdevās izglābt astoņus apkalpes locekļus. No viņiem divi ir ievainoti. Diemžēl šobrīd ir zināms, ka gājuši bojā seši jūrnieki, vēl četri tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts," teikts paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās, norādīja ministrs.
Ukrainas Jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar trim spārnotajām raķetēm kuģim "Golden Leo". Kuģa īpašnieks ir Turcijas uzņēmums, un tas kuģo zem Gvinejas-Bisavas karoga. Kā norādīja Kalašniks, kuģis pēc kukurūzas iekraušanas izbrauca no Ukrainas ostas. Uz kuģa atradās 18 cilvēki - 17 Sīrijas un Indijas pilsoņi, kā arī Ukrainas locis.