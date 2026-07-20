Krievija triecienā kuģim Melnajā jūrā nonāvējusi sešus jūrniekus
Foto: Ukrainian Navy
Krievijas triecienā kuģim Melnajā jūrā nogalināti seši jūrnieki.
Pasaulē

Krievija triecienā kuģim Melnajā jūrā nonāvējusi sešus jūrniekus

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

Seko Jauns.lv Google

Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim "Golden Leo", kas kuģoja zem Gvinejas-Bisavas karoga. Uzbrukumā gājuši bojā seši jūrnieki.

Krievija triecienā kuģim Melnajā jūrā nonāvējusi s...

Astoņi cilvēki izglābti, no kuriem divi ir ievainoti, bet vēl četri tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts, paziņojis Ukrainas atjaunošanas, infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks.

"Izdevās izglābt astoņus apkalpes locekļus. No viņiem divi ir ievainoti. Diemžēl šobrīd ir zināms, ka gājuši bojā seši jūrnieki, vēl četri tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts," teikts paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas operācija turpinās, norādīja ministrs.

Ukrainas Jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar trim spārnotajām raķetēm kuģim "Golden Leo". Kuģa īpašnieks ir Turcijas uzņēmums, un tas kuģo zem Gvinejas-Bisavas karoga. Kā norādīja Kalašniks, kuģis pēc kukurūzas iekraušanas izbrauca no Ukrainas ostas. Uz kuģa atradās 18 cilvēki - 17 Sīrijas un Indijas pilsoņi, kā arī Ukrainas locis.

Tēmas

Krievijas armijaUkrainaMelnā jūra

Citi šobrīd lasa