Polijas prezidents bloķē likumprojektus, kas būtu paplašinājuši arī viendzimuma pāru tiesības
Polijas prezidents Karols Navrockis izmantojis veto tiesības, bloķējot divus likumprojektus, kas būtu nodrošinājuši juridisku regulējumu kopdzīvē dzīvojošiem pāriem, tostarp viendzimuma partneriem.
Ierosinātie likumprojekti paredzēja tā dēvētos kopdzīves līgumus, kas dotu virkni tiesību, kuras līdz šim Polijā pieejamas galvenokārt laulātajiem.
Jaunie noteikumi būtu ļāvuši partneriem kopīgi pārvaldīt īpašumu, saņemt informāciju par otra veselības stāvokli, atvieglotu mantojuma jautājumu risināšanu un piešķirtu tiesības lemt par partnera apbedīšanu. Tomēr prezidents uzskata, ka šādas izmaiņas ir pretrunā Polijas konstitūcijā nostiprinātajai izpratnei par laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti.
Premjerministra Donalda Tuska valdība prezidenta lēmumu asi kritizējusi, norādot, ka tas liedz pamattiesības aptuveni diviem miljoniem cilvēku, kuri dzīvo nereģistrētās partnerattiecībās. Tikmēr LGBTQ+ organizācijas uzsver, ka Polija joprojām ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kur viendzimuma pāriem nav juridiskas partnerattiecību atzīšanas.