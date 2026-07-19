Savvaļas ugunsgrēks Spānijā nopostījis jau 13 000 hektāru zemes
Savvaļas ugunsgrēks, kas kopš ceturtdienas plosās aptuveni 100 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Madrides, izdedzinājis jau ap 13 000 hektāru lielu teritoriju, svētdien paziņojušas Spānijas varasiestādes.
Ugunsgrēks ceturtdien izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē.
Raidorganizācija RTVE ziņoja, ka naktī liesmas pavirzījās uz priekšu vēl par 14 kilometriem, un vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un ārkārtas dienestu darbinieku strādāja pie ugunsdrošības joslas izveidošanas. Reģionālā vides ministre Mersedesa Gomesa teica, ka šie pasākumi ļāvuši novērst ugunsgrēka izplatīšanos uz tuvējām apdzīvotajām vietām.
Gomesa atklāja, ka piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības - kopumā aptuveni 8000 cilvēku.
Sausuma un karstuma dēļ Spānijā ir augsts ugunsgrēku izcelšanās risks. Ugunsgrēks, kas ceturtdien izcēlās netālu no Oresas Aragonas ziemeļaustrumos, ir lielā mērā ierobežots. Izdega aptuveni 14 400 hektāru, paziņoja vietējās amatpersonas.
Kopš gada sākuma savvaļas ugunsgrēki Spānijā iznīcinājuši vairāk nekā 80 000 hektāru, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā platība, kas izdega tajā pašā periodā pagājušajā gadā, liecina Eiropas Meža ugunsgrēku informācijas sistēmas dati.
Jūlija sākumā Spānija piedzīvoja vienu no letālākajiem meža ugunsgrēkiem nesenajā vēsturē. Ugunsgrēks Almerijas provincē laupīja dzīvību 13 cilvēkiem un izdedzināja 7000 hektāru