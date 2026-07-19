Spēcīga zemestrīce Peru prasījusi vismaz piecu cilvēku dzīvības, fiksēti plaši postījumi un elektroapgādes traucējumi
Vismaz pieci cilvēki gājuši bojā un vēl vismaz 11 ievainoti pēc spēcīgas zemestrīces, kas satricināja Peru centrālo daļu. Dabas stihija nodarījusi ievērojamus postījumus dzīvojamajām ēkām, bet vairākos reģionos pārtraukta elektroapgāde.
Saskaņā ar ASV Ģeoloģijas dienesta datiem zemestrīce bija 5,5 magnitūdas spēcīga, un tās epicentrs atradās aptuveni divus kilometrus uz rietumiem–dienvidrietumiem no Sikajas, apmēram desmit kilometru dziļumā. Savukārt Eiropas un Vidusjūras seismoloģijas centrs zemestrīces stiprumu novērtējis ar 5,6 magnitūdām.
Spēcīgais grūdiens reģistrēts plkst. 2.24 pēc vietējā laika un visvairāk bija jūtams Huninas reģiona Čupakas provincē. Vietējās varasiestādes ziņo, ka zemestrīce skārusi vairākus apkārtnes rajonus, tostarp Čupaku, Ahuaku, Čongosu Baho, Huačaku, Huamankaku Čiko, Sanhuanu de Iskosu, Sanhuanu de Harpu, Tres de Diciembre un Janakanču.
Zemestrīces rezultātā sabrukušas vairākas ēkas. Zem drupām gājuši bojā arī mājlopi, tostarp liellopi. Pēc pirmā spēcīgā grūdiena reģistrēti vēl trīs pēcgrūdieni.