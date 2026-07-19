Krievija gatavojas jaunai kara realitātei - arvien biežākiem triecieniem pilsētām
Krievijas karš pret Ukrainu var ieiet jaunā posmā, kurā arvien lielāka nozīme būs tālas darbības uzbrukumiem pilsētām un kritiskajai infrastruktūrai, raksta ASV žurnāls "The New Yorker", atsaucoties uz avotu Krievijas militārajās aprindās.
Pēc avota teiktā, situācija sāk atgādināt tā dēvēto "pilsētu karu" Irānas un Irākas konflikta laikā 20. gadsimta 80. gados, kad pēc neveiksmēm frontē abas valstis regulāri apšaudīja viena otras pilsētas ar raķetēm, izraisot lielus postījumus un civiliedzīvotāju upurus.
"Viņi pie tā ir pieraduši, bet mēs ar to saskaramies pirmo reizi," par Ukrainas veiktajiem tālas darbības uzbrukumiem Krievijas teritorijā izdevumam sacījis avots.
"The New Yorker" norāda, ka karš tagad faktiski norisinās divās frontēs. Kamēr sauszemes kaujās Donbasā Krievijas ofensīva ir palēninājusies, gaisa telpā abas puses arvien intensīvāk izmanto dronus un tālas darbības ieročus.
Pēdējos mēnešos Ukraina būtiski palielinājusi dronu ražošanu un arvien biežāk uzbrūk Krievijas munīcijas noliktavām, loģistikas centriem, pretgaisa aizsardzības objektiem un naftas infrastruktūrai. Savukārt Krievijai kļūst arvien sarežģītāk nodrošināt efektīvu pretgaisa aizsardzību visā tās plašajā teritorijā.
Vienlaikus eksperti uzsver, ka arī Ukrainas pretgaisa aizsardzības iespējas nav neierobežotas. Valstij joprojām trūkst pietiekami spēcīgas daudzslāņu aizsardzības sistēmas, lai pilnībā pārtvertu visas Krievijas ballistiskās raķetes un jaunākās paaudzes trieciendronus.