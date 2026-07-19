Lielbritānija izvedīs tankus no Igaunijas un liks uzsvaru uz droniem
Lielbritānija stiprinās savu militāro klātbūtni Igaunijā, atsakoties no smagās bruņutehnikas par labu mobilām vienībām un bezpilota sistēmām.
Lielbritānija maina sava militārā kontingenta struktūru Igaunijā, atsakoties no tankiem "Challenger 2" un to vietā izvietojot Mobilās prettanku vienības, vēsta Defence Express.
Bruņutehniku aizstās mobilas vienības, kas būs aprīkotas ar moderniem prettanku ieročiem, augstas mobilitātes tehniku un bezpilota lidaparātiem. Vienlaikus Lielbritānijas kontingents Igaunijā tiks palielināts no 800 līdz 1200 karavīriem.
Londona norāda, ka šāds lēmums pieņemts pēc mūsdienu karadarbības analīzes, īpaši ņemot vērā Ukrainas kara pieredzi un kopīgo militāro mācību secinājumus.
Jaunajām vienībām paredzēts nodrošināt: ātrāku reaģēšanu uz draudiem, pateicoties augstai mobilitātei; lielāku izdzīvošanas spēju, izkliedējot spēkus un izmantojot modernas maskēšanās metodes; augstāku kaujas noturību, iepriekš izveidojot nepieciešamo rezervju krājumus Igaunijā;
efektīvāku mērķu iznīcināšanu, apvienojot izlūkošanas datus, precīzās ieroču sistēmas un bezpilota tehnoloģijas.
Turklāt britu armija izmantos uz mākslīgā intelekta balstītu digitālo platformu "Asgard", kas paātrina mērķu atklāšanu un iznīcināšanu. Tā tika izmēģināta militārajās mācībās Igaunijā 2025. gadā.
Šajās mācībās, kurās piedalījās aptuveni 16 000 karavīru no 12 NATO dalībvalstīm un Ukrainas, Ukrainas dronu operatori kopā ar Igaunijas karavīriem vienas dienas laikā nosacīti iznīcināja divus pretinieka bataljonus. Mācībās piedalījās arī Ukrainas 412. atsevišķā bezpilota sistēmu brigāde "Nemesis", izmantojot smagos dronus–bumbvedējus un situācijas izpratnes sistēmu Delta.
Lielbritānijas armijas pārveide neaprobežojas tikai ar Igauniju. Londona aktīvi pārskata savu militāro doktrīnu, ņemot vērā Ukrainas kara pieredzi. Pakāpeniski smagās mehanizētās vienības tiek aizstātas ar mobilākiem formējumiem, kas plaši izmanto bezpilota tehnoloģijas un autonomās sistēmas. Līdzīgas pārmaiņas plānotas arī Lielbritānijas Karaliskajā flotē un Karaliskajos gaisa spēkos.