Spānija liesmās: ekstremālā karstuma dēļ uguns pārvērš pelnos desmitiem tūkstošu hektāru meža
Savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 kilometrus uz ziemeļiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis vairāk nekā 12 000 hektāru, svētdien paziņojušas Spānijas varasiestādes.
Ugunsgrēks ceturtdien izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē. Trešdien plašs ugunsgrēks izcēlās netālu no Saragosas, izpostot gandrīz 16 000 hektāru un, kā liecina jaunākā informācija, vēl nav apdzēsts.
Abos ugunsgrēkos neviens cilvēks nav cietis. Jūlija sākumā Spānija piedzīvoja vienu no letālākajiem meža ugunsgrēkiem nesenajā vēsturē. Ugunsgrēks Almerijas provincē laupīja dzīvību 13 cilvēkiem un izdedzināja 7000 hektāru.
Spānijā pēdējos gados novēroti arvien garāki un biežāki karstuma viļņi, kuru laikā gaisa temperatūra pārsniedz 40 grādus pēc Celsija, radot ugunsgrēkiem labvēlīgus apstākļus.
Zinātnieki norāda, ka cilvēka darbības izraisītās klimata pārmaiņas palielina karstuma viļņu ilgumu, intensitāti un biežumu, kas izžāvē veģetāciju un veicina savvaļas ugunsgrēku izcelšanos.