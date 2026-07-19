ASV militārā atbilde turpinās: jau astoto nakti īstenoti jauni triecieni mērķiem Irānā
Foto: AFP/Scanpix
Situācija Tuvajos Austrumos kļūst arvien nekontrolējamāka – pēc aprīlī noslēgtā pamiera izjukšanas ASV un Irāna atkal apmainās triecieniem.
Pasaulē

ASV militārā atbilde turpinās: jau astoto nakti īstenoti jauni triecieni mērķiem Irānā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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ASV bruņotie spēki naktī uz svētdienu jau astoto nakti pēc kārtas deva triecienus mērķiem Irānā, paziņoja ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM).

ASV militārā atbilde turpinās: jau astoto nakti īs...

Uzbrukumi bija vērsti pret Irānas Revolucionāro gvardi. ASV paziņoja, ka tā ir atbilde uz divu ASV karavīru nogalināšanu Irānas triecienos bāzei Jordānijā. Četri karavīri tika ievainoti, un viens tiek uzskatīts par pazudušu.

Kopš ASV un Irānas kara sākuma nogalināti 16 ASV karavīri un vairāk nekā 430 ievainoti.

ASV un Irāna pagājušajā nedēļā atsāka karadarbību, faktiski pārtraucot aprīlī noslēgto pamieru, un karadarbība galvenokārt norisinās ap Hormuza šaurumu.

ASV naktī uzbruka militārajiem objektiem Irānā, tajā skaitā pretgaisa aizsardzības objektiem, kā arī tiltiem, elektroenerģijas objektiem un citiem mērķiem. Irānas mediji ziņoja, ka uzbrukts arī Kešmas salai Hormuza šaurumā.

Irāna paziņoja, ka veikusi dronu uzbrukumus divām ASV bāzēm Kuveitā, kas aktivizēja savu pretgaisa aizsardzību.

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