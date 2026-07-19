Kijivā piedzīvots spēcīgākais ballistisko raķešu trieciens kopš kara sākuma
Naktī uz 19. jūliju Krievija veica plašu dronu un raķešu uzbrukumu Ukrainai, īstenojot līdz šim spēcīgāko ballistisko raķešu triecienu Kijivai kopš pilna mēroga kara sākuma, paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.
Saskaņā ar to sniegto informāciju uzbrukumā tika izmantota 41 raķete un 125 bezpilota lidaparāti. "Galvenais trieciena virziens bija Kijiva," norādīja Ukrainas militārpersonas.
Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026
As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA
Tieši uz Ukrainas galvaspilsētu tika raidīta lielākā daļa raķešu. Krievijas armija no Kurskas apgabala palaida 10 hiperskaņas spārnotās raķetes "Cirkon" un 25 ballistiskās raķetes "Iskander". No okupētās Krimas tika izšautas trīs pretkuģu raķetes "Oniks", bet no Melnās jūras akvatorijas – trīs vadāmās aviācijas raķetes H-59/H-69.
Pēc Ukrainas Gaisa spēku vērtējuma, Krievija koncentrējās tieši uz ballistisko raķešu izmantošanu, cenšoties izmantot Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēju trūkumu šādu mērķu pārtveršanai.
Ukrainas pretgaisa aizsardzība notrieca 18 raķetes un 108 ienaidnieka bezpilota lidaparātus. Tomēr trāpījumi reģistrēti 23 vietās, bet vēl 18 vietās postījumus izraisīja notriekto mērķu atlūzas. Kijivā bojātas vairākas ēkas, kā arī infrastruktūras objekti.
Saskaņā ar jaunāko informāciju, viens cilvēks gājis bojā, bet vēl 16 guvuši ievainojumus. Uz laiku tika slēgta arī metro stacija "Lukjaņivska", jo sprādziena vilnis sabojāja tās virszemes vestibilu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot uzbrukumu, norādīja, ka šī bijusi viena no intensīvākajām ballistisko raķešu apšaudēm pret Kijivu.
"Aizsardzība pret ballistiskajām raķetēm šobrīd ir mūsu pastāvīgā un galvenā prioritāte. Tikpat svarīgi ir turpināt pastiprināt spiedienu uz Krieviju. Kavēšanās ar jauniem lēmumiem dod Maskavai iespēju plānot ne tikai jaunus uzbrukumus mūsu cilvēkiem, bet arī veidus, kā izvairīties no jaunām sankcijām," uzsvēra Zelenskis.
Savukārt Ukrainas žurnālists Ivans Jakovina pieļāvis, ka šis trieciens varētu būt Kremļa reakcija uz nesenajiem Ukrainas uzbrukumiem "Wildberries" noliktavām Krievijā. Pēc viņa domām, Ukraina, iespējams, atradusi jaunu Krievijas ievainojamības punktu.
"Acīmredzot trieciens "Wildberries" noliktavai Kremli ļoti sadusmoja. Domāju, ka rezultāts būs pretējs iecerētajam — viņi vienkārši zaudēja savaldību," rakstīja Jakovina.