Cilvēki visā pasaulē no datoriem nevar piekļūt saviem "Facebook" kontiem.
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Šodien 11:28
"Facebook" piedzīvo plaša mēroga darbības traucējumus: lietotāji visā pasaulē nevar piekļūt kontiem datoros
Tūkstošiem "Facebook" lietotāju svētdien saskārušies ar problēmām, mēģinot piekļūt saviem kontiem sociālā tīkla datora versijā.
Par traucējumiem pirmie ziņojumi sāka parādīties neilgi pēc plkst. 10.30 pēc Latvijas laika. Savādi, taču "Facebook" mobilā lietotne viedtālruņos turpināja darboties bez traucējumiem.
Problēma, šķiet, skāra lietotājus visā pasaulē. Pakalpojumu darbības traucējumu uzraudzības vietne Down Detector līdz plkst. 11.00 bija saņēmusi tūkstošiem ziņojumu par problēmām, bet daudzi lietotāji par nespēju izmantot "Facebook" rakstīja arī citās interneta platformās.
Lietotāji, atverot "Facebook" tīmekļa vietni datorā, redzēja paziņojumu par kļūdu un nevarēja piekļūt saviem profiliem.
Pašlaik nav zināms, kas izraisījis plašos darbības traucējumus. Uzņēmums Meta, kam pieder "Facebook", pagaidām nav sniedzis oficiālu skaidrojumu.