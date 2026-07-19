Kadirovs aicina Putinu uzbrukt NATO valstīm, kas atbalsta Ukrainu
Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs aicinājis Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu dot triecienus NATO valstīm, kuras palīdz Ukrainai atvairīt Krievijas agresiju.
"Čečenijas īpašo spēku vienības burtiski deg vēlmē izpildīt Putina paaugstinātas sarežģītības pavēles," paziņojis Kadirovs.
Viņš norādījis, ka gadījumā, ja valstis, kas palīdz Ukrainai, "pašas nesapratīs, ka Krievija negrasās pacietīgi vērot notiekošo", tām tas esot "jāiedzen prātā".
"Kolīdz viņi sajutīs trotila smaku, izdzirdēs Kalašņikova rūkoņu un T-90 tanku ķēžu dārdoņu, viņi visu uzreiz sapratīs... Ir pienācis laiks atklāt uguni!" sacījis Čečenijas līderis.
Kadirovs arī apgalvojis, ka Rietumu valstis nespējot saprast, ka Krievija pašlaik īstenojot "saudzējošu karadarbību". Viņaprāt, tiklīdz Krievija "atlaidīs savas kara mašīnas bremzes", visi Rietumu līderi "nostāsies rindā, lai atvainotos".
Tikmēr organizācijas "Memoriāls" dati liecina, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Kadirovam pakļauto bruņoto formējumu skaits esot gandrīz dubultojies. Ja 2022. gadā tajos bija līdz 18 000 cilvēku, tad 2026. gada pavasarī to skaits sasniedzis aptuveni 33 000.
Iepriekš tika ziņots, ka pēc Krievijas armijas neveiksmīgā uzbrukuma Kijivai 2022. gadā Kadirovs esot mēģinājis atgriezt savus kaujiniekus Čečenijā. Savukārt Kremlis esot apsvēris vairākus scenārijus iespējamai varas maiņai Čečenijā.