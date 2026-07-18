Francija pievienojas valstīm, kur atļauta palīdzība dzīves izbeigšanai
Pēc gandrīz desmit gadus ilgušām debatēm Francija spērusi nozīmīgu soli ceļā uz eitanāzijas legalizēšanu. Valsts Nacionālā asambleja pieņēmusi likumprojektu par palīdzību miršanā, kas ļaus noteiktos gadījumos neārstējami slimiem pacientiem saņemt medicīnisku palīdzību dzīves izbeigšanai, ziņo Latvijas Televīzija.
Likums paredz, ka šo iespēju varēs izmantot pilngadīgi cilvēki ar neārstējamu, dzīvību apdraudošu slimību, kuri cieš nepanesamas fiziskas sāpes. Psiholoģiskas ciešanas vien nebūs pietiekams pamats. Pacienta lēmumam būs jābūt brīvprātīgam, to izvērtēs mediķi, un vairumā gadījumu nāvējošais preparāts būs jāievada pašam pacientam. Ja tas veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējams, to drīkstēs izdarīt ārsts vai medmāsa.
Likuma atbalstītāji uzsver cilvēka tiesības pašam lemt par savas dzīves noslēgumu un izvairīties no ilgstošām ciešanām. Savukārt pretinieki brīdina, ka šāda kārtība var radīt netiešu spiedienu smagi slimiem un gados vecākiem cilvēkiem izvēlēties nāvi, nevis turpināt ārstēšanos vai aprūpi.
Līdzīgu regulējumu Eiropā jau ir ieviesušas Nīderlande, Beļģija, Luksemburga, Spānija un Portugāle, lai gan Portugālē likums vēl nav stājies spēkā. Savukārt Šveicē, Austrijā un noteiktos gadījumos arī Vācijā ir atļauta asistētā pašnāvība, bet ne aktīvā eitanāzija.
Diskusijas par palīdzību miršanā joprojām ir viens no pretrunīgākajiem bioētikas jautājumiem Eiropā, sabiedrībā saduroties diviem uzskatiem – cilvēka tiesībām pašam lemt par savu nāvi un bažām par iespējamu neaizsargātāko pacientu pakļaušanu spiedienam.