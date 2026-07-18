Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.
Pasaulē
Šodien 19:19
Vācijas iekšlietu ministrs ceļ trauksmi: uzbrukuma draudi kļuvuši augstāki
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints brīdinājis par iespējamiem uzbrukumiem valsts teritorijā, norādot, ka Vācija atrodas "augstu draudu situācijā".
"Pieaugošās ziņas un izlūkošanas aina mudinājusi mani mainīt iepriekš formulēto abstrakto draudu situāciju uz augstu draudu situāciju," intervijā laikrakstam "Welt am Sonntag" atzinis Dobrints.
"Tas nozīmē, ka Vācijā ar uzbrukumu risku jārēķinās jebkurā brīdī," piebildis ministrs, norādot, ka uzbrukuma plāni Vācijai ir "nepārprotami saskatāmi".
Dobrints jau zemju iekšlietu ministru sanāksmē pirms mēneša brīdināja, ka viņš paaugstinās draudu līmeni.
Savu lēmumu viņš pamatojis ar pieaugošo informāciju, ko sniedz gan sabiedroto, gan pašmāju izlūkdienesti, pieaugošo notiesājušo spriedumu skaitu par konkrētu valstij nodarītu kaitējumu un aģentu tīklu nostiprināšanos pašā Vācijā un ārvalstīs, kas plāno spiegošanas un sabotāžas operācijas.