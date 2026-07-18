Norvēģijā plašs ugunsgrēks nopostījis vairāk nekā 100 māju; evakuēti simtiem iedzīvotāju
Norvēģijas dienvidos, Drammenas apkaimē, izcēlies plašs ugunsgrēks, kas iznīcinājis vairāk nekā 100 dzīvojamās mājas, vēsta BBC.
Ugunsgrēka dēļ no teritorijas, kas atrodas aptuveni 50 kilometru uz rietumiem no Oslo, evakuēti simtiem cilvēku. Pagaidām nav ziņu par bojāgājušajiem vai bezvēsts pazudušajiem.
Liesmu dzēšanā iesaistīti desmitiem ugunsdzēsēju, bet no gaisa ugunsgrēka ierobežošanā palīdz helikopteri, kas uz liesmām met ūdeni. Uguns jau izplatījusies arī tuvējā meža teritorijā, un policija norāda, ka situāciju vēl nav izdevies pilnībā kontrolēt.
Pagaidām nav zināms, kas izraisīja ugunsgrēku. Tomēr Norvēģijas Sarkanā Krusta pārstāvis Tomass Evjens norādījis, ka liesmas strauji izplatījušās ilgstošā karstuma un sausuma dēļ.
"Pēdējā laikā valdījis ļoti sauss laiks. Tiklīdz uguns izcēlās, tā ātri izplatījās," viņš skaidroja aģentūrai "Reuters".
A fire in Norway destroyed more than 100 homes— NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026
Due to the rapid spread of the flames in the municipality of Drammen, authorities evacuated several hundred residents.
One firefighter suffered minor injuries, and eight police officers were affected by smoke inhalation.… pic.twitter.com/DKywnbvFbt