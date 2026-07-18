Zelenskis komentējis Ukrainas triecienus Maskavas apgabalam
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sniedzis komentāru par Ukrainas masīvajiem dronu triecieniem Maskavas apgabalam naktī uz sestdienu.
"Šodien Ukrainas spēki veica precīzus triecienus trīs zonās Krievijas teritorijā, kā arī uz mūsu pagaidu okupētās zemes un jūrā, mērķējot uz loģistikas centriem un naftas objektiem, ko agresors izmantoja aizliegtu dronu komponentu un navigācijas iekārtu piegādei," vientē "X" norādījis Zelenskis.
"Reaģējot uz Krievijas triecieniem mūsu civilajai infrastruktūrai un pilsētām, Ukrainas spēki veica precīzus triecienus pret diviem lieliem loģistikas centriem Maskavas un Tambovas reģionos, kas atrodas vairāk nekā 500 un gandrīz 700 kilometrus no frontes līnijas."
"Iepriekšminētās ēkas agresors izmantoja, lai piegādātu sastāvdaļas dronu ražošanai un navigācijas iekārtām. Tāpat tika traucēts naftas objekts. Papildus tam Ukrainas vidēja darbības rādiusa triecieni skāra mērķus Azovas un Melnās jūras ūdeņos, kā arī mūsu pagaidu okupētajā Krimā," norādīja Zelenskis.
"Es pateicos Bezpilota sistēmu spēku, Speciālo operāciju spēku, Ukrainas bruņoto spēku, Ukrainas Drošības dienesta un Ukrainas Aizsardzības izlūkošanas karavīriem – katrai Ukrainas aizsardzības spēku vienībai – par precīzu un koordinētu šo uzdevumu izpildi. Slava Ukrainai!" uzsvēra Ukrainas prezidents.
Jau ziņots, ka naktī uz sestdienu Ukraina veica masīvus triecienus Maskavas apgabalam. Kā liecina aculiecinieku publiskotie video, no Krievijas galvaspilsētas redzami melnu dūmu mutuļi. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvojis, ka Maskavas apgabala virzienā tika palaisti vairāk nekā 370 Ukrainas droni, no kuriem lielākā daļa tika netralizēta. Kijiva apgalvo, ka tās uzbrukumi Krievijai ir taisnīga atmaksa par Maskavas četrus gadus ilgušo karu Ukrainā.
Kā liecina vietējo iedzīvotāju sociālajos tīklos ievietotie video, triecienos aizdegusies naftas bāzes Noginskas pilsētā, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz austrumiem no Kremļa. Trieciena rezultātā virs bāzes bacēlušies melni dūmi.
Tāpat masīvs ugunsgrēks tika novērots Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirgotāja "Wildberries" piegādes centrā, kas atrodas uz dienvidiem no Noginskas, Elektrostaļas pilsētā. Tambovas apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs norādīja, ka triecienā nogalināti 7 un ievainoti 24 cilvēki.
Tikmēr uzņēmums "Wildberries" paziņojumā norādīja, ka uzbrukumi mērķēti gan pret tā loģistikas centru Kotovskā, gan Elektrostaļā. "Ugunsgrēks, kas izcēlās objektā Tambovas apgabalā, ir lokalizēts," savukārt ugunsdzēsēji joprojām strādā Elektrostaļā," paziņoja uzņēmums.
Jaunākais uzbrukums naftas infrastruktūrai Krievijas galvaspilsētas reģionā notiek tieši mēnesi pēc tam, kad Ukrainas spēki sāka savu lielāko dronu uzbrukumu Maskavai, 18. jūnijā uzbrūkot Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai. Ukraina pēdējos mēnešos ir pastiprinājusi savu tāla darbības rādiusa triecienu kampaņu pret militāriem, rūpnieciskiem un enerģētikas mērķiem Krievijas iekšienē, droniem atkārtoti sasniedzot Maskavu un citus reģionus simtiem kilometru attālumā no Ukrainas robežas.
Reaģējot uz Ukrainas triecieniem, Krievija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzību galvaspilsētā, izvietojot Maskavā uz civilo ēku jumtiem jaunas "Pantsir-SMD-E" pretgaisa aizsardzības sistēmas .