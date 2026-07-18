“Viņš lika mums domāt, ka mums viņam jābūt pateicīgām!" Epstīna bijusī asistente sniegusi atklātu liecību
Viena no bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna bijušajām asistentēm pirmo reizi detalizēti pastāstījusi par dzīvi Epstīna izveidotajā vardarbības tīklā, kurā viņa nonāca pēc solījumiem par modeles karjeru.
Pēc Džefrija Epstīna nāves 2019. gadā Anjas dzīve pēkšņi mainījās. Viņa gadiem ilgi bija dzīvojusi vienā no Epstīnam piederošajiem dzīvokļiem Manhetenā, ko pedofils bija izmantojis sieviešu izmitināšanai. Tomēr neilgi pēc Epstīna nāves pie durvīm ieradās viņa brālis Marks, pieprasot, lai Anja dzīvokli pamet. “Es joprojām cenšos samierināties ar faktu, ka gadiem tiku izmantota,” medijam BBC atzina sieviete. “Tu nebiji pieķēdēta pie durvīm vai ieslēgta pagrabā. Ķēdes bija mazāk pamanāmas, bet tās tur bija.”
Anja stāsta, ka Epstīns savu apkārtējo vidi raksturoja kā “kultu”, bet sevi - kā tā līderi. Aptuveni ducis sieviešu dzīvoja viņa nodrošinātajos mājokļos, strādāja pēc viņa pieprasījuma un, pēc Anjas teiktā, regulāri tika seksuāli izmantotas.
Turklāt kontrole nebija tikai fiziska – viņš kontrolēja sieviešu finanses, noteica, ar ko viņas drīkstēja satikties, pazemoja viņas un pastāvīgi vērtēja viņu izskatu. Līdzīgu stāstu atklāja arī bijusī asistente Sāra Kellena: “Viņš ļoti labi prata iznīcināt cilvēku spēju pašām pieņemt lēmumus".
Solījumi par modeles darbu
Anja satika Epstīnu, kad viņa kā jauna modele meklēja karjeras iespējas. Sieviete ir uzaugusi Krievijā, pēc Padomju Savienības sabrukšanas. "Vecāki bija stingri, un ieaudzināja ideju, ka "izglītība nodrošinās tev panākumus dzīvē", viņa saka. Taču iespēju Krievijā nebija, tādēļ sieviete, pēc izglītības pabeigšanas pameta Krieviju, lai strādātu par modeli.
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Sākotnēji viņa strādāja ar prestižiem zīmoliem Eiropā un apmeklēja Parīzes modes aģentūras, kur viņa tika ar Epstīnu iepazīstināta. Viņa norāda, ka pirmajā tikšanas reizē viņa pedofila kompānijā jutās droši, jo viņas tuvumā atradās arī citas sievietes.
Epstīns centās ieinteresēt viņu ar jautājumiem par dzīvi, viņas mērķiem un interesēm. “Modes industrijā cilvēki tev parasti nejautā šādus jautājumus,” viņa sacīja. Epstīns pat centās radīt uzticību, sakot: “Es redzu, ka tu esi gudra un piesardzīga meitene. Es nevēlos ar tevi seksuālas attiecības.”
“Viņš lika mums domāt, ka mums viņam jābūt pateicīgām!"
Tomēr šī uzticība bija tikai sākums ilgstošam manipulācijas procesam. Anja nonāca Epstīna kontrolē pakāpeniski, sākotnēji tiekot piesaistīta ar solījumiem par spilgtu modeles karjeru un iespēju strādāt modes industrijā. Pēc tam uzticību radīja viņa personiskās "rūpes" par viņu, bet pakāpeniska radās arī psiholoģiskā kontrole – Epstīns sāka prasīt viņai sūtīt savas fotogrāfijas un kailfoto, vienlaikus pastāvīgi kritizējot viņas izskatu un liekot sievietei justies nepilnvērtīgai.
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Kad Anja kļuva emocionāli un finansiāli atkarīga, Epstīns piedāvāja viņai darbu kā savai asistentei, kas nozīmēja to, ka sievietei jābūt viņam pieejamai 24/7, un jāpakļaujas viņa prasībām. Tā nu Anja norāda, ka viņa pamazām sāka zaudēt kontroli pār savu dzīvi. Turklāt Epstīns kā kontrolējošu mehānismu izmantoja kompromitējošus materiālus, ko viņa pati viņam bija sūtījusi, kā arī savstarpējo asistenšu konkurenci.
Šis mehānisms ne tikai nostiprināja Epstīna ietekmi, bet arī padziļināja emocionālo izolāciju, jo sievietes neuzticējās viena otrai. Tāpat Epstīns lika meitenēm viņam rakstīt pateicības vēstules, kurās viņām bija jāapraksta, cik lielu prieku viņām sagādā strādāšana pie Epstīna. “Viņš lika mums domāt, ka mums viņam jābūt pateicīgām!" norāda sieviete.
Anja norāda, ka vēlētos, lai cilvēki saprastu, ka arī pieaugušie var nonākt šādās vardarbīgas kontroles struktūrās, un kā tās tiek uzturētas ar varas, naudas un sociālo sakaru palīdzību, radot situāciju, kur upuri kļūst psiholoģiski un praktiski atkarīgi no manipulētāja.
Anja atklāj, ka Epstīna ietekme bija tik plaša, ka viņas uztvere par realitāti tika sistemātiski deformēta. “Viņš izveidoja veselu vardarbības ekosistēmu, kas kalpoja viņam. Kad pie viņa mājās vakariņās ieradās tādi cilvēki kā Bils Geitss un spieda viņam roku, es domāju – kas es esmu, la šo visu apšaubītu?”
Viena no vissmagākajām un emocionāli vissarežģītākajām Anjas pieredzēm bija tas, ka viņai nācās iesaistīt arī citas sievietes Epstīna sistēmā. Katras asistentas uzdevums bija atrast jaunu sievieti, kuru piesaistīt Epstīna lokam, tādējādi saglabājot un paplašinot vardarbības un kontroles tīklu. Šī atbildība Anju padarīja līdzvainīgu viņa noziegumos.
Tagad, vairākus gadus pēc pārdzīvotā, viņa cer palīdzēt citām sievietēm atpazīt manipulācijas pazīmes un atrast spēku izkļūt no toksiskām attiecībām: “Es neesmu nekādā veidā īpaša. Es vienkārši atradu sevī spēku šo visu izturēt un izdzīvot. Ja es to varēju, arī tu vari,” norāda sieviete.