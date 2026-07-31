Kā Krievija ar neeksistējoša "eksperta" palīdzību centās izplatīt dezinformāciju Āfrikas valstīs
Sociālo mediju uzņēmumi atklājuši Krievijas centienus izveidot viltus ģeopolitikas ekspertu, lai izplatītu Kremļa naratīvus Āfrikas valstīs. Fiktīvā ģeopolitikas komentētāja vārds ir “Dr. Manuels Godšins” un viņš tika pozicionēts kā neatkarīgs akadēmiķis ar starptautisku pieredzi minētajā jomā.
Kā norāda militārais žurnāls “Africa Defense Forum”, uzņēmums “Meta”, kas pārvalda platformu “Facebook”, atklājis Krievijas izcelsmes tīklu, kas mērķēja uz Āfrikas auditoriju ar saturu, kuru ģenerēja uzņēmuma “OpenAI” mākslīgā intelekta rīks ChatGPT.
“Konta galvenā darbība bija vērsta uz sociālo mediju satura un garāku analītisku komentāru sagatavošanu par ģeopolitiskajiem procesiem Subsahāras Āfrikā,” ziņojumā norādīja uzņēmums "OpenAI". “Lietotājs galvenokārt veica pieprasījumus angļu valodā, bet dažreiz tos ievadīja arī krievu valodā, atsaucoties uz sava vadītāja norādījumiem.”
Saistībā ar notikušo, "Meta" slēdza 37 "Facebook" kontus un 29 vietnes lapas. “Mēs izjaucām tīklu, kura izcelsme bija Krievija un kas bija vērsts uz auditoriju Subsahāras Āfrikā, tostarp Angolā, Ganā, Kenijā un Dienvidāfrikā,” pauda "Meta", piebilstot, ka uzbrukumi tika fiksēti arī Mali, Nigērijā, Togo un Ugandā. Uzņēmums norāda, ka dalījās ar šo informāciju ar saviem partneriem - "OpenAI", kas veica neatkarīgu izmeklēšanu, kā rezultātā minētais tīkls tika noņemts no to pārvaldītajām platformām.
Saskaņā ar African Digital Democracy Observatory (ADDO) ziņojumu šajā operācijā tika izmantota tā sauktā “informācijas legalizācijas” metode, kad propagandas vēstījumi tiek pasniegti kā šķietami neatkarīga eksperta analīze. Šāda pieeja iepriekš novērota arī citu valstu, tostarp Ķīnas, valsts ietekmes operācijās.
“Šo saturu papildus izplatīja arī viltus domnīcu tīmekļa vietnes, turklāt daži raksti tika pārpublicēti globālās platformās, piemēram, "Microsoft" piederošajā globālajā ziņu portālā MSN, kā it kā ticams “ekspertu viedoklis”,” norāda ADDO. Kopumā CfA identificēja 38 manipulētus materiālus, kas tika publicēti 73 reizes vismaz 27 dažādās vietnēs astoņās Āfrikas valstīs.
Dr. Manuels Godšins nav atrodams universitāšu datubāzēs
Pārbaudot “Dr. Manuela Godšina” publiski pieejamo biogrāfiju, pētnieki konstatēja vairākas pazīmes, kas liecināja par to, ka šāda persona neeksistē. Āfrikas medijiem iesniegtajos ziņojumos tika apgalvots, ka viņam ir maģistra grāds starptautiskajā krīžu vadībā Oslo Universitātē un doktora grāds Bergenas Universitātē. Tomēr pārbaudes parādīja, ka nevienā no šīm universitāšu datubāzēm nav atrodama persona ar šādu vārdu.
Turklāt Oslo Universitāte pētniekiem norādīja, ka tā nemaz nepiedāvā studiju programmu "starptautiskajā krīžu vadībā", ko it kā apguvis minētais akadēmiķis. Tāpat netika atrastas Godšinam piedēvētās grāmatas vai akadēmiskās publikācijas. Bet reversā attēlu meklēšana atklāja to, ka Godšina profila fotogrāfija patiesībā piederēja kādam Sanktpēterburgas tiesību zinātņu studentam vārdā Mihails Maljarovs Jurjevičs, kurš 2010. gadā bija to ievietojis Krievijas juridiskajā tīklošanās vietnē.
ADDO secināja, ka “Dr. Manuela Godšina” operācija bija daļa no plašāka ar Kremli saistīta informācijas ietekmes tīkla, kura galvenais mērķis bija Āfrikas informatīvā telpa. Kā viens no šīs ekosistēmas centrālajiem elementiem tika identificēta Maskavā bāzētā organizācija "African Initiative", kas izveidota 2023. gadā un darbojas, lai popularizētu Krievijas intereses Āfrikā. CfA analīzes parādīja, ka vairākas ziņu vietnes publicēja vairākus Godšina rakstus neilgi pēc tam, kad "African Initiative" publicēja līdzīgus komentārus par tām pašām tēmām.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Kā Krievija ar neeksistējoša "eksperta" palīdzību cenšas izplatīt dezinformāciju Āfrikas valstīs" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.