Dānijā izcēlusies apšaude - nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki, tai skaitā uzbrucējs
Foto: AFP/Scanpix
Apšaudē nogalināts vīrietis, bet divi cilvēki - policists un šāvējs - guvuši ievainojumus.
Pasaulē

Dānijā izcēlusies apšaude - nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki, tai skaitā uzbrucējs

Ārzemju nodaļa

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Piektdienas pēcpusdienā Dānijas ziemeļu pilsētā Nērresundbijā izcēlusies apšaude, kurā dzīvību zaudējis kāds 62 gadus vecs vīrietis. Tāpat tiek ziņots, ka apšaudē ievainots gan policists, gan pats uzbrucējs.

Dānijā izcēlusies apšaude - nogalināts viens un ie...

Kā ziņo Dānijas likumsargi, piektdienas pēcpusdienā, plkst. 13.42 policisti saņēma izsaukumu par iespējamu ugunsgrēku kādā daudzdzīvokļu namā. Tomēr, ierodoties notikuma vietā, situācija strauji saasinājās - pret viņiem uguni atklāja kāds 48 gadus vecs vīrietis.

Likumsargi šāvieniem atbildēja ar pretuguni, tomēr apšaudē viens no policistiem tika sašauts kājā, un ievainots tika arī pats uzbrucējs. Tāpat apšaudē tika nogalināts kāds 62 gadus vecs vīrietis. Kā liecina sākotnējā informācija, viņam ar šāvēju neesot bijusi nekāda saistība.

Ievainotais policists pārcietis operāciju un šobrīd viņa veselības stāvoklis tiek raksturots kā stabils. Bet 48 gadus vecais aizdomās turētais sestdien Hjoringā stāsies tiesas priekšā. Nav zināms, vai viņš tiesas sēdē piedalīsies klātienē, jo, kā norāda vietējie mediji, viņš apšaudē esot guvis nopietnus ievainojumus. 

Notikuma vietā un tuvējā apkārtnē likumsargi turpināja darbu arī pēc apšaudes, tostarp veica teritorijas pārmeklēšanu. Policija norāda, ka pagaidām nav iespējams noteikt apšaudes motīvu, un norāda, ka izmeklēšana turpinās.

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