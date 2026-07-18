Dānijā izcēlusies apšaude - nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki, tai skaitā uzbrucējs
Piektdienas pēcpusdienā Dānijas ziemeļu pilsētā Nērresundbijā izcēlusies apšaude, kurā dzīvību zaudējis kāds 62 gadus vecs vīrietis. Tāpat tiek ziņots, ka apšaudē ievainots gan policists, gan pats uzbrucējs.
Kā ziņo Dānijas likumsargi, piektdienas pēcpusdienā, plkst. 13.42 policisti saņēma izsaukumu par iespējamu ugunsgrēku kādā daudzdzīvokļu namā. Tomēr, ierodoties notikuma vietā, situācija strauji saasinājās - pret viņiem uguni atklāja kāds 48 gadus vecs vīrietis.
One civilian killed, police officer and suspect wounded in Aalborg (Denmark) shooting— Orla Joelsen (@OJoelsen) July 17, 2026
A civilian was killed and both a police officer and the suspected gunman were wounded in a shooting in the Virkelyst area of Nørresundby, Aalborg, on Friday afternoon.
Police were initially… pic.twitter.com/mqRUQbPcWW
Likumsargi šāvieniem atbildēja ar pretuguni, tomēr apšaudē viens no policistiem tika sašauts kājā, un ievainots tika arī pats uzbrucējs. Tāpat apšaudē tika nogalināts kāds 62 gadus vecs vīrietis. Kā liecina sākotnējā informācija, viņam ar šāvēju neesot bijusi nekāda saistība.
Ievainotais policists pārcietis operāciju un šobrīd viņa veselības stāvoklis tiek raksturots kā stabils. Bet 48 gadus vecais aizdomās turētais sestdien Hjoringā stāsies tiesas priekšā. Nav zināms, vai viņš tiesas sēdē piedalīsies klātienē, jo, kā norāda vietējie mediji, viņš apšaudē esot guvis nopietnus ievainojumus.
Notikuma vietā un tuvējā apkārtnē likumsargi turpināja darbu arī pēc apšaudes, tostarp veica teritorijas pārmeklēšanu. Policija norāda, ka pagaidām nav iespējams noteikt apšaudes motīvu, un norāda, ka izmeklēšana turpinās.