Ungārija bloķējusi Eiropas Savienības sarunas par Ukrainas iestāšanos blokā
Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP Pool v
Ungārija bloķējusi ES iestāšanās sarunas ar Ukrainu.
Pasaulē

Ungārija bloķējusi Eiropas Savienības sarunas par Ukrainas iestāšanos blokā

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ungārija piektdien izteikusi iebildumus pret nākamo sadaļu atvēršanu sarunās ar Ukrainu par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES).

Ungārija bloķējusi Eiropas Savienības sarunas par ...

ES paplašināšanās darba grupā (COELA) bija plānots apstiprināt Ukrainas un Moldovas pieprasījumus iesniegt bloka nostāju abās sarunu sadaļās, kas skar iekšējo tirgu, kā arī konkurētspēju un iekļaujošo izaugsmi, taču Ungārija piekrita tikai vēstules nosūtīšanai Moldovai par trešo sarunu sadaļu.

Vairākas citas ES dalībvalstis iebilda pret šādu Ukrainas un Moldovas nošķiršanu un neatbalstīja Ungārijas puses priekšlikumu. Rezultātā nolemts atgriezties pie šī jautājuma nākamajā sēdē 22. jūlijā, kas būs pēdējā pirms vasaras atvaļinājuma.

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