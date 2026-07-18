Ungārija bloķējusi ES iestāšanās sarunas ar Ukrainu.
Pasaulē
Šodien 10:31
Ungārija bloķējusi Eiropas Savienības sarunas par Ukrainas iestāšanos blokā
Ungārija piektdien izteikusi iebildumus pret nākamo sadaļu atvēršanu sarunās ar Ukrainu par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES).
ES paplašināšanās darba grupā (COELA) bija plānots apstiprināt Ukrainas un Moldovas pieprasījumus iesniegt bloka nostāju abās sarunu sadaļās, kas skar iekšējo tirgu, kā arī konkurētspēju un iekļaujošo izaugsmi, taču Ungārija piekrita tikai vēstules nosūtīšanai Moldovai par trešo sarunu sadaļu.
Vairākas citas ES dalībvalstis iebilda pret šādu Ukrainas un Moldovas nošķiršanu un neatbalstīja Ungārijas puses priekšlikumu. Rezultātā nolemts atgriezties pie šī jautājuma nākamajā sēdē 22. jūlijā, kas būs pēdējā pirms vasaras atvaļinājuma.