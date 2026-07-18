Ukraina veikusi masīvus triecienus Maskavas apgabalam - no Krievijas galvaspilsētas redzami biezu dūmu mutuļi. VIDEO
Naktī uz sestdienu Ukraina veikusi masīvus triecienus Maskavas apgabalam. Kā liecina aculiecinieku publiskotie video, no Krievijas galvaspilsētas redzami melnu dūmu mutuļi.
Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvojis, ka Maskavas apgabala virzienā tika palaisti vairāk nekā 370 Ukrainas droni, no kuriem lielākā daļa tika netralizēta. Kijiva apgalvo, ka tās uzbrukumi Krievijai ir taisnīga atmaksa par Maskavas četrus gadus ilgušo karu Ukrainā.
Kā liecina vietējo iedzīvotāju sociālajos tīklos ievietotie video, triecienos aizdegusies naftas bāzes Noginskas pilsētā, kas atrodas aptuveni 50 kilometrus uz austrumiem no Kremļa. Trieciena rezultātā virs bāzes bacēlušies melni dūmi.
Tāpat masīvs ugunsgrēks tika novērots Krievijas lielākā tiešsaistes mazumtirgotāja "Wildberries" piegādes centrā, kas atrodas uz dienvidiem no Noginskas, Elektrostaļas pilsētā. Tambovas apgabala gubernators Jevgēņijs Pervišovs norādīja, ka triecienā nogalināti 7 un ievainoti 24 cilvēki.
Tikmēr uzņēmums "Wildberries" paziņojumā norādīja, ka uzbrukumi mērķēti gan pret tā loģistikas centru Kotovskā, gan Elektrostaļā. "Ugunsgrēks, kas izcēlās objektā Tambovas apgabalā, ir lokalizēts," savukārt ugunsdzēsēji joprojām strādā Elektrostaļā," paziņoja uzņēmums.
Jaunākais uzbrukums naftas infrastruktūrai Krievijas galvaspilsētas reģionā notiek tieši mēnesi pēc tam, kad Ukrainas spēki sāka savu lielāko dronu uzbrukumu Maskavai, 18. jūnijā uzbrūkot Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai. Ukraina pēdējos mēnešos ir pastiprinājusi savu tāla darbības rādiusa triecienu kampaņu pret militāriem, rūpnieciskiem un enerģētikas mērķiem Krievijas iekšienē, droniem atkārtoti sasniedzot Maskavu un citus reģionus simtiem kilometru attālumā no Ukrainas robežas.
Reaģējot uz Ukrainas triecieniem, Krievija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzību galvaspilsētā, izvietojot Maskavā uz civilo ēku jumtiem jaunas "Pantsir-SMD-E" pretgaisa aizsardzības sistēmas .
Jau ziņots, ka naktī uz sestdienu Krievija veica plašus gaisa uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Harkivas apgabala Izjumā Krievijas aviācijas bumbas trieciens skāris dzīvojamo rajonu. Uzbrukumā bojātas privātmājas, nogalināts vismaz viens civiliedzīvotājs un vairāk nekā 20 cilvēki ievainoti, tostarp bērni.
Savukārt Harkivas pilsētā raķetes trieciens skāris Ševčenkivskas rajonu, nogalinot 40 gadus vecu vīrieti un ievainojot vēl vairākus cilvēkus, tostarp divus bērnus. Uzbrukumā bojātas arī civilās ēkas, izglītības iestāde un administratīvas būves.
In Kharkiv, one man was killed and 9 injured in multiple drone and a Banderol small cruise-missile strike.— Tim White (@TWMCLtd) July 17, 2026
The man who died was in this car, in the Shevchenkivskyi district.
One of the injured is 2 years old, another just 7. pic.twitter.com/CbQb0N3rTd