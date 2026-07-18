Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma Krimā aizdegas Krievijas militārais lidlauks
Krievijas okupētajā Krimā naktī uz sestdienu pēc Ukrainas dronu uzbrukuma izcēlies ugunsgrēks Hvardijskes militārajā lidlaukā, ziņo vietējais Telegram kanāls “Krimskij veter”.
Apkārtnes iedzīvotāji vēstījuši par skaļiem sprādzieniem visā Hvardijskes apkaimē. Par iespējamā trieciena sekām oficiāli plašāka informācija pagaidām nav publiskota. Nav zināms, kādi objekti lidlauka teritorijā cietuši un vai uzbrukumā ir bijuši bojāgājušie vai ievainotie.
Pēc vietējo avotu sniegtās informācijas, sprādzieni naktī bijuši dzirdami ne tikai Hvardijskē, bet arī citās Krimas vietās. Iedzīvotāji ziņojuši par sprādzieniem Sevastopoles rajonos, kā arī Feodosijā un Kerčā. Hvardijskes militārais lidlauks atrodas aptuveni 13 kilometrus no Simferopoles un ir viens no Krievijas militārās infrastruktūras objektiem okupētajā pussalā. Objektā iepriekš atradušās Krievijas aviācijas vienības, un Ukrainas spēki tam uzbrukuši arī agrāk.
Kijivā naktī divas reizes izsludināta gaisa trauksme par ballistisko raķešu uzbrukumu
Tikmēr naktī uz sestdienu Kijivā un vairākos citos Ukrainas reģionos divas reizes tika izsludināta gaisa trauksme saistībā ar iespējamu Krievijas ballistisko raķešu izmantošanu. Kijivas iedzīvotāji tika aicināti doties uz patvertnēm un ievērot drošības norādījumus. Pēc trauksmes beigām netika ziņots par raķešu triecieniem Kijivā, postījumiem vai cietušajiem.
Tajā pašā laikā Krievijas veiktajos triecienos Harkivas apgabala Izjumā Krievijas aviācijas bumbas trieciens skāris dzīvojamo rajonu. Uzbrukumā bojātas privātmājas, nogalināts vismaz viens civiliedzīvotājs un vairāk nekā 20 cilvēki ievainoti, tostarp bērni, ziņo Ukrainas amatpersonas.
Savukārt Harkivas pilsētā raķetes trieciens skāris Ševčenkivskas rajonu, nogalinot 40 gadus vecu vīrieti un ievainojot vēl vairākus cilvēkus, tostarp divus bērnus. Uzbrukumā bojātas arī civilās ēkas, izglītības iestāde un administratīvas būves.
In Kharkiv, one man was killed and 9 injured in multiple drone and a Banderol small cruise-missile strike.— Tim White (@TWMCLtd) July 17, 2026
The man who died was in this car, in the Shevchenkivskyi district.
One of the injured is 2 years old, another just 7. pic.twitter.com/CbQb0N3rTd
Čerņihivas apgabala Novhorod-Siverskijā Krievijas bezpilota lidaparāts trāpījis dzīvojamai ēkai. Uzbrukumā cietusi piecu cilvēku ģimene, tostarp trīs bērni. Glābšanas dienesti ziņoja, ka ēkā izcēlies ugunsgrēks un turpinājušies seku likvidēšanas darbi. Ukrainas varasiestādes norādīja, ka bojāta civilā infrastruktūra.
Ukraina pēdējos mēnešos regulāri veikusi dronu uzbrukumus Krievijas militārajiem objektiem gan okupētajā Krimā, gan Krievijas teritorijā. Savukārt Krievija turpina plašus gaisa uzbrukumus Ukrainas pilsētām un infrastruktūrai, bieži par mērķiem izvēloties dzīvojamos rajonus un enerģētikas objektus.