Putina izaicinātāju Nadeždinu soda par nonāvētā opozīcijas līdera Navalnija fotogrāfijas demonstrēšanu
Krievijas tiesa opozīcijas politiķim Borisam Nadeždinam, kas 2024. gadā mēģināja panākt savas kandidatūras reģistrāciju tā sauktajām prezidenta vēlēšanām, piektdien piespriedusi 1000 rubļu (orientējoši 11 eiro) naudassodu par "ekstrēmistiskas simbolikas" demonstrēšanu, vēsta tīmekļa izdevums "Mediazona".
Nadeždinam iepriekš tika sastādīts protokols saistībā ar ierakstu viņa "Telegram" kanālā 2023. gadā.
Tajā bija saite uz opozīcijas politiķes Elvīras Viharjevas tiešraidi, kurā piedalījās Nadeždins.
Raidījumā aptuveni desmit sekundes bija redzama opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija fotogrāfija, kas Krievijā atzīta par "ekstrēmistisku simboliku".
Nadeždins Maskavas apgabala Dolgoprudnijas tiesā piektdien norādīja, ka šis ir unikāls gadījums - arī agrāk cilvēki sodīti par Navaļnija fotogrāfijām, taču tās bija publicētas viņu resursos, nevis par saiti uz video, kurā redzams viņa attēls.
Politiķis tiesas sēdē paziņoja, ka notiekošā mērķis ir viņam "aizbāzt muti" un liegt kandidēt Valsts domes vēlēšanās. Nadeždins lūdza nepiemērot viņam apcietinājumu, norādot uz veselības stāvokli. Pēc tiesas sēdes Nadeždins apliecināja, ka ir priecīgs, ka ir "dzīvs un brīvībā".
Nadeždins 2023. gadā paziņoja par apņemšanos kandidēt nākamā gada prezidenta vēlēšanās. Lai ar parakstu apliecinātu atbalstu politiķim, Maskavā, Sanktpēterburgā un citās Krievijas pilsētās iedzīvotāji stāvēja garās rindās. Neraugoties uz to, ka bija savākti vairāk nekā 200 000 parakstu, varasiestādes Nadeždina kandidatūru nereģistrēja. Nadeždins bija vienīgais diktatora Vladimira Putina “konkurents” ar pretkara vēstījumu, solot uzvaras gadījumā pēc iespējas ātrāk panākt pamieru ar Ukrainu, tiesa, neko nesakot par okupantu armijas izvākšanos.
Krievijas likumdošanā jēdziens “ārvalstu aģents” ieviests 2012. gadā, pēc Putina atgriešanās Kremlī cenšoties apslāpēt plašos protestus. Kopš tā laika ar šo statusu apveltīto personu tiesības tiek pastāvīgi samazinātas, un represiju temps kļuva vēl straujāks pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā. Kopš 2024. gada “ārzemju aģentiem” ir aizliegts piedalīties vēlēšanās.
Ceturtdien Nadeždins paziņoja, ka viņam it kā parādu dēļ liegta izbraukšana no Krievijas.
Jāpiebilst, ka Putina ilggadējais personiskais ienaidnieks Aleksejs Navaļnijs tika nomocīts Krievijas Arktikas kolonijā 2024. gada 16. februārī 47 gadu vecumā. Opozicionārs, kurš kategoriski nosodīja invāziju Ukrainā, izcieta 19 gadu cietumsodu, ko Kremļa oponenti uzskatīja par politiski motivētu. Pirms tam 2020. gada augustā Krievijā viņu mēģināja noindēt ar nervu paralītisko līdzekli "Novičok", pēc dažām dienām Putins, kurš Navaļnija politiskās karjeras laikā principiāli nekad viņu neminēja vārdā un to izdarīja tikai pēc viņa nāves, ļāva viņu aizvest ārstēšanai uz Vāciju. 2021. gada janvārī Navaļnijs atgriezās Krievijā, nekavējoties tika arestēts lidostā un brīvībā vairs nekad neizkļuva. Viņa bērēs Maskavā izgāja ielās desmitiem tūkstošu cilvēku, daudziem skandējot pret Putinu vērstus lozungus.
2026. gada sākumā, pamatojoties uz analīžu rezultātiem, Francijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Vācijas un Zviedrijas ārlietu ministrijas paziņoja, ka Navaļnijs kolonijā noindēts Dienvidamerikas raibvardēs sastopamo epibatidīnu. Tas noticis neilgi īsu brīdi pirms tam, kad Krievija un ASV vienojās par vērienīgo kopš Aukstā kara laikiem ieslodzīto apmaiņu - pret daudziem politieslodzītajiem Krievija apmaiņā saņēma savus notiesātos spiegus un slepkavu. Šī apmaiņa tika veikta 1. augustā.