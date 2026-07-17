Jau vairākas dienas Kijivā un citās Ukrainas pilsētās protestē pret prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu.
Pasaulē
Šodien 17:23
Ukrainā turpinās masu protesti pret aizsardzības ministra Fedorova atlaišanu
Kijivā un citās Ukrainas pilsētās piektdien trešo dienu pēc kārtas turpinājās demonstrācijas pret Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmumu atlaist aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu.
Daudzi demonstranti arī prasa atlaist armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, vēsta ziņu aģentūra "Ukrinform".
Īstenojot pārbīdes valdībā, Zelenskis šonedēļ atbrīvoja no amata premjerministri Jūliju Sviridenko un Fedorovu, kas aizsardzības ministra amatā bija pavadījis tikai pusgadu.
Kā to atzīst arī pats Fedorovs, viņam ar Sirski bijušas domstarpības.
Galu galā Zelenskis nolēma atbalstīt virspavēlnieku un plāno aizsardzības ministra amatam nominēt Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pagaidu vadītāju Jevheņiju Hmaru.
Kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu, šī ir jau ceturtā reize, kad tiek nomainīts Ukrainas aizsardzības ministrs.