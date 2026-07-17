Krievijas armija cietusi smagu zaudējumu, Engelsas lidlaukā likvidēts stratēģiskais bumbvedējs "Tu-95"
Ukrainas armija uzbrukumā Engelsas lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā, kas atrodas aptuveni 800 kilometrus no frontes līnijas, iznīcinājusi stratēģisko bumbvedēju "Tu-95", piektdien sociālās saziņas vietnēs paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Vēlāk Ukrainas armija apstiprināja, ka saskaņā ar sākotnējām ziņām bumbvedējam nodarīti kritiski bojājumi un pilnībā norauta astes daļa.
Armija arī norādīja, ka tieši šī lidmašīna sistemātiski izmantota, lai izdarītu masveida raķešu triecienus Ukrainai.
Kā ziņots, ukraiņu lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam notika naktī uz ceturtdienu.
Jāpiebilst, ka krievu okupantu kara infrastruktūra jau piedzīvojusi vairākus sāpīgus zaudējumus, no kuriem vērienīgākais bija 2025. gada 1. jūnijā, kad ukraiņi operācijā "Zirnekļtīkls" ar slepenībā ievestajiem droniem vienlaikus deva triecienus vairākiem militāriem lidlaukiem visā Krievijas teritorijā — "Oļeņja" Murmanskas apgabalā pašos ziemeļos, Ivanovas un "Djagiļevas" lidlaukiem tuvu Maskavai, kā arī "Belaja" tālu Sibīrijā Irkutskas apgabalā. Ukrainas drošības dienests (SBU) toreiz paziņoja, ka tika iznīcināta 41 lidmašīna, kas bija 34 procenti no spārnoto raķešu stratēģiskajiem nesējiem. Cietušo lidmašīnu skaitā bija arī vairāki "Tu-95".