Analītiķis Jauns.lv atklāj, kādas metodes Krievija izmantoja, lai nolaupītu Ukrainas bērnus
Analītiķis un humanitārais darbinieks Patriks Fors Jauns.lv atklāj, ka bija nepieciešams zināms laiks, lai atšifrētu visas metodes, ko Krievija izmantoja, lai nolaupītu ukraiņu bērnus un aizvestu viņus uz savu teritoriju, tomēr galu galā tika identificēti vairāki nolaupīšanas modeļi.
“Kad ierados Ļvivā 2022. gada marta sākumā, pirmā lieta, pie kuras strādāju bija cilvēku nolaupīšanas gadījumi, precīzāk, Ukrainas bērnu piespiedu deportācijas uz Krievijas teritoriju," norāda Fors. "2022. gada marta vidū sāku celt par šiem notikumiem trauksmi atsevišķos Francijas nacionālajos plašsaziņas līdzekļos, pēc kā stāsts tika plaši atspoguļots arī citos medijos."
"Sākotnēji tika iegūti pierādījumi par 11 tūkstošiem nolaupītu bērnu Ukrainas neokopētajās teritorijās, tomēr kopš 2022. gada marta vidus līdz 2022. gada decembrim Ukrainas neokupētajās teritorijās tika nolaupīti papildus vairāk nekā 6000 bērnu, kopējam skaitlim pieaugot līdz 17 tūkstošiem, kuru vidū bija vairāk nekā 12 tūkstoši bāreņu."
Jautāts, kā tas iespējams - nolaupīt bērnus neokopētajās teritorijās, Fors skaidro, ka pirmajos kara mēnešos karš bija asimetrisks. "Šajā laikā frontes līnijas nebija nostabilizējušās kā tas ir šobrīd, un gan vienas, gan otras puses spēkiem bija iespējams ieiet otras puses kontrolētajā teritorijā. "Šī iemesla dēļ Krievijas spēkiem radās iespējas nolaupīt Ukrainas bērnus arī neokupētajās teritorijās, un tieši kara pirmajos divos mēnešos tika reģistrēts vislielākais Ukrainas bērnu pazušanas skaits," atklāj Fors.
Metodes, ko krievi izmantoja, lai nolaupītu Ukrainas bērnus
Analītiķis atzīst, ka bija nepieciešams zināms laiks, lai atšifrētu visas metodes, ko krievi izmantoja, lai nolaupītu ukraiņu bērnus un aizvestu viņus uz savu teritoriju. "Mēs identificējām vairākus nolaupīšanas modeļus, ko Krievija pielietoja Ukrainas neokupētajās teritorijās: daļa bērnu, piespiedu kārtā tika atdalīti no vecākiem frontes līnijās jau kopš iebrukuma sākuma; 2022. gada pavasarī Mariupoles filtrācijas nometnēs prokrieviskās amatpersonas nolaupīja mazuļus, notika
"militarizēti" reidi bērnu namos valsts austrumu daļā, kā arī apcietināšanas pie skolām apgabalos, kas atrodas 50 kilometru attālumā no okupētajām teritorijām."
"Šīs apcietināšanas pie skolām nereti īstenoja komandas, ko veidoja civiliedzīvotāji. Viņi bieži bija gados jauni cilvēki un/ vai bezdarbnieki, ko FSB virsnieki par šīm darbībām ļoti labi atalgoja," norāda Fors.
FSB sev paturēja "pašus labākos" bērnus
Jautāts, kas ar Ukrainas bērniem notika pēc nolaupīšanas, analītiķis norāda, ka scenāriji bija dažādi. "Kā atklājis pats “Luhanskas Tautas Republikas” vadītājs Leonīds Pasenčiks, vairākās Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās, tai skaitā, Donbasā un Severodoņetskā, tā saucamā “bērnu tiesību pilnvarotā pārstāve” jeb, kā es viņu dēvēju, Ukrainas bērnu nolaupīšanas "arhitekte" Marija Ļvova-Belova jau 2022. gada sākumā atvēra tā saucamas “veselības nometnes”, uz kurām tika nosūtīti ukraiņu bērni."
"Šeit viņi tika pakļauti dažādiem intelektuāliem un fiziskiem testiem, un tos bērnus, kuri bija spējīgākie, savervēja Krievijas Federālais drošības dienests (FSB)."
"Kopumā bērni tika nosūtīti uz astoņu dažādu veidu iestādēm, tai skaitā audžuģimenēm un tā dēvētajām "integrācijas nometnēm", piemēram, Litvinovā netālu no Maskavas," norāda Fors. "Kā norādījusi Ļvova Belova, "tur šie bērni tika nodoti "psihologiem", lai radītu viņiem piederības sajūtu Krievijai un panāktu to, lai viņi pieņem šo valsti". “Viņi tagad ir mūsu tautieši, daļa no vienas lielas, draudzīgas ģimenes — Krievijas,” tolaik vēstīja Belova."
"Minētā persona arī atklāja, ka bērni, kas ir vecāki par 13 gadiem, tika nosūtīti uz nometnēm ar "militāri-patriotisku ievirzi". Proti, Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs šos jauniešus trenēja tam, lai laika gaitā viņus nosūtītu karā pret pašu dzimteni," norāda Fors.
Jaunākie un veselākie bērni tiek nosūtīti uz krievu ģimenēm
Fors norada, ka 2022. gada 25. maijā Krievijas prezidents Vladimirs Putins parakstīja dekrētu, kas vienkāršo Krievijas pilsonības piešķiršanas procedūru Ukrainas pilsoņiem, tostarp bāreņiem vai bērniem, kas šķirti no vecākiem. Tāpat dekrēts atviegloja Ukrainas bērnu adopciju krievu ģimenēs. "Jāuzsver, ka no starptautisko tiesību viedokļa deportētu Ukrainas bērnu adopcija Krievijā ir noziegums, kas pārkāpj Genocīda konvencijas 2. panta punktu "e"."
"Pēc filtrācijas nometnēm, kas var ilgt līdz trim mēnešiem, jaunākos un veselīgākos bērnus bieži adoptē krievu ģimenes, kas par katru bērnu saņem aptuveni 173 eiro lielus pabalstus mēnesī. Tomēr šeit jāpiemin, ka dokumentēti vairāki gadījumi, kur tā saucamie "audžuvecāki" izturējušies pret ukraiņu bērniem vardarbīgi, vai pieņēmuši ģimenē pat septiņus vai astous ukraiņu bērnus, lai saņemtu lielākus pabalstus."
"Tāpat kā cinisku piemēru var pieminēt gadījumu, kad 70 gadus vecais Krievijas politiķis Sergejs Mironovs un viņa 55 gadus vecā sieva 2022. gadā adoptēja divus ukraiņu bērnus — Margaritu, kurai tobrīd bija 10 mēneši, un Iļju, kuram bija 2 gadi. Laikā, kad bērni ieradās Krievijā, Iļja bija slims un šī iemesla dēļ "audžuvecāki" viņu pameta."
Russian politician Sergey Mironov personally went to occupied Ukraine and stole a Ukrainian infant girl. The baby has a legal guardian in Ukraine.— Igor Sushko (@igorsushko) May 1, 2024
He also stole a 2-year old Ukrainian baby boy, but discarded that child.
Genocide exemplified. pic.twitter.com/7BTGeaQ5ZP
"Bērns pēdējo reizi tika redzēts Maskavā. Tomēr viņi paturēja Iļjas jaunāko māsu, kura bija vesela. Margaritai ir arī māsa, kuru adoptēja ukraiņu ģimene, kas tagad dzīvo Grieķijā. Šī ģimene darījusi visu iespējamo, lai Margaritu atgūtu, bet viņas identitāte tika izdzēsta un pēc tam mainīta. Viņas jaunais vārds nu ir Marina," norāda analītiķis.
Bērnu nolaupīšana okupētajās teritorijās
Analītiķis norāda, ka šobrīd Ukrainas daļā, ko patlaban okupējusi Krievija, bērnu nolaupīšanas metodes bija un turpina kļūt aizvien sistemātiskākas. "Ir fiksēti gadījumi, kad bērni ar šantāžas palīdzību tiek izņemti tieši no ģimenēm, tāpat konstatēti gadījumi, kad bērniem tiek piešķirtas "bezmaksas vasaras nometnes" Krimā, kur vecāku dalība nav atļauta, un no kurienes viņi nekad tā arī neatgriežas. Tāpat okupētajās teritorijās sistemātiski tiek iztukšoti Ukrainas bērnu nami.
"Aprēķini liecina, ka Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās no ģimenēm ir atrauti aptuveni 200 000 bērnu. Tāpat no šīm teritorijām uz Krieviju deportēti 900 000 nepilngadīgo savu likumīgo aizbildņu pavadībā. Līdz ar to kopējais skaits ukraiņu skaits (ieskaitot bērnu pavadoņus) kas Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās kopš 2022. gada 24. marta piespiedu kārtā deportēti uz Krieviju ir aptuveni divi miljoni," norāda analītiķis.
"Tas tikai vēlreiz atspoguļo to, ka Kremlis cenšas ne vien okupēt Ukrainas teritorijas, bet arī cenšas pārveidot ukraiņu bērnus par krieviem," uzsver Fors, norādot, ka šādā veidā Krievija cenšas cīnīties ar savu demogrāfisko lejupslīdi. "Turklāt ukraiņus kā slāvu tautības pārstāvjus Krievijas varasiestādes uzskata par viegli asimilējamiem."
"Maskava pat savā “oficiālajā” komunikācijā iet tik tālu, ka noliedz ukraiņu nācijas pastāvēšanu un identitāti. Citiem vārdiem sakot, viņi apgalvo, ka ukraiņu bērnus nemaz nevarot “pārkrievot”, jo saskaņā ar Kremļa ideoloģiju viņi jau esot krievi."
"Uz šī fona svarīgi atzīmēt, ka Krievijas mediji joprojām izvairās attiecināt vārdu "Krievija" uz okupētajām Ukrainas teritorijām. Tas vēlreiz apliecina to, ka pat tad, kad patiesība tiek apzināti ignorēta, zemapziņa nereti tomēr zina, kur patiesība ir meklējama," secina analītiķis.
Kas notika ar bērniem, kuriem bija fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi?
Analītiķis piebilst, ka Krievija nolaupīja arī bērnus ar fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem, tomēr to proporcija uz kopējo nolaupīto bērnu fona esot bijusi neliela. "Kas attiecas uz šo bērnu likteni - pastāv vairākas ļoti ticamas teorijas par to, kas ar šiem bērniem pēc nolaupīšanas notika, tomēr šo teoriju pamatošanai trūkst pierādījumu," skaidro analītiķis.
“Viena epizode, kas man iespiedusies spilgtā atmiņā ir piedzīvotais netālu no Kramatorskas 2022. gada vasarā. Minētajā laikā es, kopā ar profesionāļu komandu, devos uz Kramatorskas apvidu, Doņeckas apgabalā, lai pārvestu bērnus ar garīgās attīstības traucējumiem uz drošākām vietām Ukrainas rietumos. Lai gan pilsēta atradās tuvu frontes līnijai, tā neatradās okupētajā teritorijā.”
Bērnu komplekss Kramatorskas apvidū bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
Vieta, kurā par bērniem tika gādāts, atradās nomaļā vietā ārpus apdzīvotām vietām. Tā bija vesels komplekss, kurā atradās bērnudārzs, internāts ...
“Vieta, kurā par bērniem tika gādāts, atradās nomaļā vietā ārpus apdzīvotām vietām. Tā bija vesels komplekss, kurā atradās bērnudārzs, internāts un ēkas, kurās dzīvoja skolotāji, specializētie skolotāji, psihologi un visi pārējie, kas ar bērniem strādāja. Devāmies uz Kramatorskas apvidu no Kijivas, tā kā ceļš bija tāls - aptuveni 700 km, tomēr dažas stundas pirms sasniedzām galamērķi, mēs pazaudējām ar centra darbiniekiem kontaktu.”
“Kad ieradāmies kompleksā no cilvēkiem vai bērniem nebija ne miņas. Tomēr ložu pēdas bija manāmas it visur - gan uz ēku fasādēm, gan bērnu laukumā. Vieta, kur bērni nakšņoja, bija iznīcināta - iekštelpās viss bija izdedzis, iespējams, no raķetes trieciena. Savukārt, ārpusē vairākās vietās redzējām asins pēdas, ko kāds bija mēģinājis ar ūdens strūklu tīrīt.”
"Viss liecināja par šeit notikušo slaktiņu, tomēr visā kompleksā neatradām nevienu pašu ķermeni. Mums nebija tiešu pierādījumu, kas ar viņiem noticis, vai kur šie bērni un profesionāļi [vai viņu ķermeņi], kas par viņiem gādāja, tika aizvesti, tomēr skaidrs bija tas, ka Bučas kļūdu [Krievijas armijai atkāpjoties 2022. gada 1. aprīlī, aiz sevis atstāja 458 noslepkavotu cilvēku līķus] viņi vairs neatkārtoja”.
"Tajā pašā laikā kopš 2022. gada vasaras un visa nākamā gada garumā vairākās valstīs, īpaši Irānā, strauji pieauga orgānu pārdošanas apjomi. Līdz ASV un Izraēlas uzbrukumam Irāna tika uzskatīta par galveno centru vairākām ekstrēmistiski noskaņotām valstīm, kurās tika veikta šāda veida ķirurģiskā prakse. Tika ziņots arī par jaunuzņēmumu izveidi Baltkrievijā, kas specializējas šajā nozarē."
Starptautiskā Krimināltiesa izdod Vladimira Putina aresta orderi
Analītiķis norāda, ka iegūtie pierādījumi tika iesniegti Starptautiskajā Krimināltiesā, kas noveda pie Vladimira Putina aresta ordera. "2022. gada 27. oktobrī Ukrainas cilvēktiesību aizstāvji kopā ar vairākām humānās palīdzības aģentūrām, tai skaitā mūsu, un Lemkina genocīda novēršanas institūtu iesniedza kopīgu paziņojumu Starptautiskajai Krimināltiesai (IPC), pieprasot izmeklēt Krievijas Federācijas pastrādātos genocīda noziegumus," norāda Fors.
"Apelācijā tika sniegts ļoti liels apjoms ar pierādījumiem par genocīdu, ko pastrādājusi Marija Ļvova-Belova un viņas komandas, kuru vidū ir tādas "prominentas personas" kā Igors Kastukevičs - Krievijas Domes deputāts, kas pazīstams ar iesauku "navigators", Domes deputāte Ana Kuzņecova, kā arī Inna Gennadievna Varlamova,kura ir precējusies ar Sergeju Mironovu. Izmeklēšanas rezultātā 2023. gada 17. martā Starptautiskā Krimināltiesa izdeva Marijas Ļvovas-Belovas un Vladimira Putina aresta orderi par noziegumiem pret cilvēci."
Donalds Tramps cenšas Starptautisko Krimināltiesu likvidēt
"Kad Tramps neilgi pēc atkārtotās ievēlēšanas sāka vērsties pret Starptautisko Krimināltiesu, mana pirmā doma bija par maniem brīnišķīgajiem bijušajiem kolēģiem un visiem tiem varoņiem, kuri Ukrainā, riskējot ar savu dzīvību, centās izglābt daļu no šiem Ukrainas bērniem no nolaupīšanas un piespiedu deportācijas," norāda Fors.
"Turklāt, Trampa administrācija joprojām pastāvīgi strādā pie tā, lai kavētu Hāgā bāzētās tiesas darbu un diskreditētu tribunāla leģimitāti. Piemēram, šim ASV ir piemērojusi sancijas 11 SKT amatpersonām, tai skaitā galvenajam prokuroram un astoņiem tiesnešiem. Minētajām amatpersonām piemērotas tādas sankcijas kā aizliegums ceļot uz ASV, tikušas anulētas viņu kredītkartes, kā arī slēgti "Amazon" un "Google" konti, radot praktiskus šķēršļus pat elementāru pakalpojumu izmantošanai. Tikmēr amerikāņu uzņēmumiem, kas sniedz viņiem pakalpojumus piemēroti naudas sodi un draud pat cietumsods."
"Tajā pašā laikā vēl šonedēļ ASV Valsts sekretārs Marko Rubio draudēja vērsties pret SKT, norādot, ka tā it kā radot "draudus ASV suverenitātei". Šis nav tikai mēģinājums iebiedēt Starptautiskās Krimināltiesas darbiniekus. Tie ir centieni kavēt tribunāla darbu, ietekmēt tā spēju veikt darbu objektīvi, un atbrīvot no kriminālatbildības personas par vissmagākajiem starptautiskajiem noziegumiem" norāda Fors.
Vairāk par to, kā Ukrainai izdevies izsekot uz Krieviju deportēto bērnu gaitām - lasi stāsta nākamajā sērijā!