Vācijas armija uz 1,3 miljardus vērto militāro pilsētiņu Lietuvā sāks pārcelties jau šoruden
Pirmie Vācijas brigādes karavīri Lietuvā šoruden pārcelsies uz Rūdninku militāro pilsētiņu, kur piektdien tika sākts otrais būvniecības posms, paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
"Es vēlos pateikties mūsu darbuzņēmējiem. Pirmā daļa tiks pabeigta desmit mēnešus pirms grafika, un pirmie karavīri pārcelsies šoruden. Es arī pateicos otrās daļas darbuzņēmējiem par vienmērīgu sākumu. Es ceru, ka mēs turpināsim virzīties uz priekšu šādā veidā," Kauņs sacīja Rūdninkos.
"Mums ir kompetence, resursi un steidzamības sajūta. Tas apliecina mūsu stingrās saistības pret valsts drošību un sabiedrotajiem no Vācijas. Mūsu kopīgais mērķis ir līdz nākamā gada beigām izveidot visu prioritāro infrastruktūru Vācijas brigādei Lietuvā," klāstīja ministrs.
Piektdien oficiāli sākās Rūdninku militārās pilsētiņas, kas paredzēta Vācijas karavīru vajadzībām Lietuvā, būvniecības otrais posms, kura kopējā vērtība ir aptuveni 1,3 miljardi eiro. Projekts tiek īstenots publiskā un privātā sektora partnerībā un ir sadalīts trīs daļās.
Otrajā posmā karavīriem tiks uzbūvētas dzīvojamās telpas, garāžas, darbnīcas, ēdnīcas, noliktavas, parādes laukumi, štābs un degvielas uzpildes stacijas. Ir paredzētas arī izglītības ēkas, no kurām dažas tiks aprīkotas ar modernām simulācijas apmācības sistēmām. Militārā pilsētiņa Rūdninkos tiek būvēta 190 hektāru platībā.
Vācijas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jans Štoss teica, ka Lietuvā jau ir izvietoti 2000 vācu brigādes karavīru un civilpersonu, un nākamgad to skaits, domājams, pieaugs līdz 5000.
Atbildot uz žurnālistu jautājumiem par karavīru vēlmi dienēt Lietuvā pēc tam, kad Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss vizītes laikā jūnijā paziņoja, ka ne visi brigādes darbinieki ieradīsies brīvprātīgi, Štoss uzsvēra, ka Vācija rīkojas saskaņā ar plānu un joprojām ir apņēmusies sasniegt savus mērķus, lai gan vēl jāatrisina dažu speciālistu piesaistes jautājums.
Štoss sacīja, ka vācu karavīri ir apmierināti ar infrastruktūru, kas tiek attīstīta Rūdninkos. Pēc jauno ēku apskates viņi uzslavēja augstos standartus un vietas gatavību uzņemt brigādi. Viņš pauda, ka Vācijas apņemšanās pastāvīgi izvietot brigādi Lietuvā ir stingra un ka karavīri jūtas gaidīti, jo viņiem tiek sagatavota nepieciešamā infrastruktūra. "Vācija un Lietuva stāv plecu pie pleca. Mēs varam paļauties viena uz otru, un šī militārā pilsētiņa ir tam spēcīgs pierādījums," sacīja Štoss.
Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs, kurš piedalījās ceremonijā, sacīja, ka viņš "personīgi uzraudzīs" Rūdninku militārās pilsētiņas projektu. Viņš arī paziņoja, ka ceturtdien telefonsarunas laikā uzaicinājis Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu apmeklēt Lietuvu.
Jau ziņots, ka Vācija plāno līdz 2027. gada beigām izvietot Lietuvā 4000-5000 karavīru lielu brigādi. Lietuvā izvietotā NATO daudznacionālā kaujas grupa atradīsies tās pakļautībā. Lielākā daļa brigādes tiks izvietota Rūdninku poligonā Šalčininku rajonā. Jonavas rajona Ruklā Vācija plāno izvietot inženiertehniskās un izlūkošanas vienības papildus kaujas vienībām.