Endijs Bērnems piektdien apstiprināts par Leiboristu partijas līderi
Pasaulē
Šodien 14:59
Lielbritānija tikusi pie jauna premjerministra, kurš sola tautai "atdot cerību"
Endijs Bērnems piektdien apstiprināts par Leiboristu partijas līderi un automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjerministru.
"Nebija neviena cita atbilstoši izvirzīta kandidāta, tāpēc man ir tas gods pasludināt par pienācīgi ievēlētu Leiboristu partijas līderi Endiju Bērnemu," īpaši sasauktajā partijas kongresā paziņoja iekšlietu ministre Šabana Mahmuda.
Pēc apstiprināšanas partijas vadītāja amatā Bērnems paziņoja, ka viņš kā premjers atdošot britu tautai cerību.
"Ļaudis un apkaimes pārāk ilgi gaidījušas politiku, kas ļautu tām atkal cerēt. Tas ir tas, ko mēs sniegsim ikvienam. Mēs tiem atdosim cerību," uzrunājot kongresa delegātus, uzsvēra jaunais partijas līderis.