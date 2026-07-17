Lielbritānija tikusi pie jauna premjerministra, kurš sola tautai "atdot cerību"
Foto: ZUMAPRESS.com
Endijs Bērnems piektdien apstiprināts par Leiboristu partijas līderi
Pasaulē

Lielbritānija tikusi pie jauna premjerministra, kurš sola tautai "atdot cerību"

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Endijs Bērnems piektdien apstiprināts par Leiboristu partijas līderi un automātiski kļūs arī par nākamo Lielbritānijas premjerministru.

Lielbritānija tikusi pie jauna premjerministra, ku...

"Nebija neviena cita atbilstoši izvirzīta kandidāta, tāpēc man ir tas gods pasludināt par pienācīgi ievēlētu Leiboristu partijas līderi Endiju Bērnemu," īpaši sasauktajā partijas kongresā paziņoja iekšlietu ministre Šabana Mahmuda.

Pēc apstiprināšanas partijas vadītāja amatā Bērnems paziņoja, ka viņš kā premjers atdošot britu tautai cerību.

"Ļaudis un apkaimes pārāk ilgi gaidījušas politiku, kas ļautu tām atkal cerēt. Tas ir tas, ko mēs sniegsim ikvienam. Mēs tiem atdosim cerību," uzrunājot kongresa delegātus, uzsvēra jaunais partijas līderis.

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