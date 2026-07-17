Putina reitings nedēļas laikā piedzīvojis straujāko kritumu kopš 2022. gada
Krievijas diktatora Vladimira Putina atbalsta reitings Krievijā turpina kristies, un pēdējās nedēļas laikā tas samazinājies visstraujāk kopš 2022. gada rudens, liecina Kremļa atbalstītā Sabiedriskās domas fonda (FOM) aptaujas dati.
Saskaņā ar aptauju Putina darbu pozitīvi vērtējuši 66 % respondentu, salīdzinot ar 71 % nedēļu iepriekš. Tas ir zemākais rādītājs kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Vienlaikus negatīvo vērtējumu īpatsvars pieaudzis līdz 16 %, sasniedzot augstāko līmeni šajā periodā. Samazinājies arī uzticības līmenis Kremļa vadītājam – no 69 % līdz 67 %, savukārt neuzticēšanās pieaugusi līdz 20 %.
Arī valsts socioloģisko pētījumu centrs VCIOM jau trešo nedēļu pēc kārtas fiksējis Putina reitinga kritumu. Pēc tā datiem, Putina darbību atbalsta 65,1 % aptaujāto, bet uzticību viņam pauduši 71 % respondentu, kas arī ir viens no zemākajiem rādītājiem kopš kara sākuma.
FOM aptauja liecina arī par valdības darba vērtējuma pasliktināšanos. Ministru kabineta darbu pozitīvi novērtēja 41 % respondentu, bet premjerministra Mihaila Mišustina darbu – 49 %. Aptauja rāda, ka jau otro nedēļu pēc kārtas par galveno nedēļas notikumu Krievijas iedzīvotāji nosauc degvielas deficītu (19 %). Tam seko karš pret Ukrainu (18 %) un Krievijas teritorijas apšaudes (14 %).