Pazīstams uzņēmums Lietuvā saņēmis spridzināšanas draudus
Foto: Shutterstock
Lietuvas policija izmeklē notikušā apstākļus.
Pasaulē

Pazīstams uzņēmums Lietuvā saņēmis spridzināšanas draudus

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Lietuvas augsto tehnoloģiju grupas "Teltonika" birojos Viļņā un Kauņā piektdienas priekšpusdienā saņemti spridzināšanas draudi.

Pazīstams uzņēmums Lietuvā saņēmis spridzināšanas ...

Policija informēja, ka plkst. 11.40 saņemta informācija par kompānijai nosūtītu elektroniskā pasta vēstuli, kurā apgalvots, ka divās kompānijai piederošās ēkās ir ievietotas sprāgstvielas, informēja Kauņas rajona galvenajā policijas iecirknī.

No ēkām tika evakuēti darbinieki, bet tiesībsargājošo iestāžu veiktā pārmeklēšanā sprāgstvielas vai citi aizdomīgi objekti netika atrasti. Policijas departamenta preses pārstāvis Ramūns Matonis paziņoja, ka spridzināšanas draudi izteikti arī "Teltonika" birojam Viļņā, taču arī tur sprāgstvielas netika atrastas.

Policija izmeklē notikušā apstākļus. Augsto tehnoloģiju kompānija specializējas lietu interneta risinājumos.

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