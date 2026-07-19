Medusmēneša laikā Alpos traģiski bojā gājusi pazīstama influencere
Vācu influenceres un dabas mīļotājas Lauras Viktorijas Gertigas ilgi gaidītais kāzu ceļojums ir noslēdzies ar prātam neaptveramu traģēdiju. Pēc 19 dienu ilgas un smagas cīņas par dzīvību 30 gadus vecā sieviete slimnīcā nomira no traumām, kas tika gūtas sadursmē Dolomītu Alpos.
Liktenīgā avārija notika 23. jūnijā, kad Laura ar velosipēdu brauca lejup pa kalnu ceļu Sellas pārejā, kas atrodas uz robežas starp Trentīno un Dienvidtiroles reģioniem. Kādā no asajiem pagriezieniem viņa frontāli sadūrās ar pretimbraucošu motociklu. Trieciens bija tik spēcīgs, ka jaunās sievietes velosipēds tika burtiski pārrauts uz pusēm, raksta "Bild".
Drīz vien atklājās, ka pie motocikla stūres atradies Pēters Rungaldjers – savulaik slavens itāļu kalnu slēpotājs, kurš 1991. gadā izcīnīja sudrabu pasaules čempionātā nobraucienā, bet 1995. gadā kļuva par Pasaules kausa ieguvēju. Arī viņš negadījumā guva smagas traumas un ar helikopteru tika nogādāts slimnīcā Trento. Tikmēr Lauru mediķiem nācās reanimēt turpat notikuma vietā, pēc kā viņa steidzami tika aizvesta uz slimnīcu.
Vairāk nekā divas nedēļas ārsti izmisīgi cīnījās par jaunās sievietes dzīvību. 9. jūlijā viņu pārveda uz specializētu klīniku Bavārijā, lai grūtajā atveseļošanās procesā viņa varētu atrasties tuvāk savai ģimenei. Diemžēl gūtās traumas izrādījās pārāk smagas, un svētdien sportiskās sievietes sirds apstājās.
Šīm nedēļām vajadzēja būt Lauras dzīves laimīgākajam laikam. Tikai dažas dienas pirms avārijas viņa Dienvidtirolē bija mijusi gredzenus ar savu mīļoto vīrieti Tilmanu. Jaunais pāris bija plānojis savu medusmēnesi pavadīt kalnos, kurus Laura tik ļoti dievināja. Savā "Instagram" profilā influencere regulāri dalījās ar sekotājiem, publicējot elpu aizraujošus kadrus no kalnu pārgājieniem un piedzīvojumiem pie dabas. Viņas pēdējais ieraksts – fotogrāfijas no pasakainām kāzām uz gleznaino Alpu fona – tika publicēts vien divas dienas pirms traģiskā negadījuma.
Kā vēsta ārvalstu mediji, bijušais slēpotājs aktīvi sadarbojas ar policiju, un Trento prokuratūra šobrīd turpina izmeklēt nāvējošās avārijas apstākļus, lai noskaidrotu precīzus notikušā iemeslus.