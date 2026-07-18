Bijušais Rīgas domes deputāts Pankratovs Krievijā izdevis savu sacerējumu par Latvijas vēsturi
Uz Krieviju aizbēgušais bijušais Rīgas domes deputāts Ruslans Pankratovs (kas darbojās partijā “Saskaņas centrs”) agresorvalstī izdevis grāmatu, kurā spiedelējis par it kā rusufobiju Baltijas valstīs. Lieki teikt, ka grāmata tapusi ar Krievijas Ārlietu ministrijas atbalstu, un Latvijas pilsonis Marats Kasems, kuram darbā veltīta vesela nodaļa, uzrakstīto nodēvējis par pilnīgām muļķībām.
Krievijas mediji ziņo, ka Pankratova sacerējums “No zemes līdz debesīm: Latvija krustcelēs" iznācis 1. jūlijā. Tas tika sagatavots ar Krievijas Ārlietu ministrijas atbalstu un tiek izplatīts bez maksas. Kā pauda pats Pankratovs, "Krievijas Ārlietu ministrijas atbalsts šādiem projektiem apliecinot to, ka Krievijas nacionālajās interesēs esot jautājumi par “tautiešu” tiesībām".
Grāmatas autors savā sacerējumā kritizējis Latvijas sadarbību ar ES un NATO, nosodījis to, ka Latvijas skolās mācībās notikusi pāreja uz latviešu valodu, kā arī žēlojies par to, ka Latvijas krieviem kļūst par izaicinājumu saglabāt kultūras saites ar Krieviju.
Sociālajos tīklos par publicēto darbu savas pārdomas paudis arī politisko procesu komentētājs, bijušais propagandas resursa "Sputnik Lietuva" galvenais redaktors, Latvijas pilsonis Marats Kasems, kuram darbā veltīta vesela nodaļa. Viņš veltījis darbam sekojošus vārdus: "460 lappuses fantāzijas [kas apvienota] ar klajiem meliem, halucinācijām un sajauktiem faktiem. Atverot grāmatu, kļuva skaidrs, ka realitāte pārspējusi pat visdrosmīgākās gaidas."
Kasems iesmējis par to, ka gramatā par viņu sarakstīta virkne melu, piemēram, tājā norādīts, ka viņš it kā dzīvojot Nīderlandē kopā ar savu vīru. "Acīmredzot Nīderlande izvēlēta tāpēc, ka krievu sabiedrībā joprojām valda stereotips, ka tur dzīvo tikai geji," iemējis Kasaems.
"Pankratovs [arī] melo, ka it kā pirms Gapoņenko aizturēšanas es viņam esot nosūtījis kādu vēstuli. Cilvēks pilnā nopietnībā apgalvo, ka es vatņikiem pirms viņu aizturēšanas sūtu “melnās zīmes”. Sanāk, ka, kamēr mana vēstule nav piegādāta, viņi vēl varot palikt brīvībā. Smieklīgi, bet lai jau."
VDD 13. februārī ir aizturējis zināmu prokremlisko aktīvistu saistībā ar publiskā diskusijā Maskavā paustiem izteikumiem, kas vērsti pret Latvijas nacionālo drošību. Vairāk: https://t.co/XuJJdUyFIY pic.twitter.com/tO3R72QtP0— Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) February 13, 2025
"Tālāk Ruslans uzsver, ka konferenci tā dēvētajā NVS Valstu institūtā [kurā Latvijai nelojālas personas aicināja likvidēt latviešus un Baltijas valstis] organizējis viņš, nevis Gapoņenko, kā es it kā esot apgalvojis. Lieki piebilst, ka es nekad neesmu nosaucis Gapoņenko par šī pasākuma organizatoru un vēl jo mazāk sniedzis pret viņu jebkādas liecības. Man tam vienkārši nav laika – es iepazīstinu sabiedrību ar īpaši bīstamiem vatņikiem, kuri dzīvo mūsu vidū, bet viņu turpmākais liktenis vairs nav manā ziņā."
Tāpat Kasems apgalvo, ka grāmatā Pankratovs apstiprinājis, ka “Baltijas antifašistu” līderis Sergejs Vasiļjevs ir Krievijas specdienestu darbinieks. "Paldies par šo atzīšanos. Domāju, ka tā būtu jāņem vērā arī lietā, kurā par spiegošanu tiesā Vasiļjeva sievu Ivetu Balodi, kura nevarēja nezināt par sava vīra darbu krievijas specdienestu labā."
Vīrietis norāda, ka agresorvalss tērējusi milzīgu naudu, lai tikai bijušais Rīgas domes deputāts varētu izdot grāmatu, kurā viss ir izdomāts no pirmās līdz pēdējai lapaspusei.
"Vienīgais, kas tajā atbilst patiesībai, ir tas, ka es patiešām gūstu gandarījumu, stājoties pretī saviem bijušajiem kolēģiem. Tiesa, šis gandarījums nav mazohistisks, kā viņš raksta nodaļā par Maratu Kasemu, bet drīzāk sadistisks," iesmej Kasems.
Pankratovs jau iepriekš izcēlies ar publiski paustiem meliem
Jau ziņots, ka Pankratovs uz Krieviju aizbēga 2023. gadā septembrī, pēc tam, kad pret aktīvistu tika sākta krimināllieta par nacionālā naida izraisīšanu. Tā vietā, lai ļautu sevi tiesāt, bijušais RD deputāts, kuru ievēlēja no “Saskaņas” metās bēgt, un vēlāk savu bēgšanas stāstu aprakstīja mazbudžeta ziepju operas cienīgā sižetā.
Saskaņā ar viņa teikto aktīvists hidrotērpā pārpeldējis kādu ūdenstilpni un nonācis Krievijas robežsargu rokās. Taču kāda nesena publikācija Krievijas aģentūras TASS vietnē liek aizdomāties, vai tik Pankratovs nav pamatīgi samelojies par savu vareno bēgšanu peldus. Tā pavisam noteikti nebūtu pirmā reize, kad aktīvists publiski klāstījis fantastiskus melus.