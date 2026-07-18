Eiropā sāk taupīt ūdeni: par auto mazgāšanu vai zālāja laistīšanu tagad draud tūkstošiem eiro liels sods
Pēc rekordlielā sausuma perioda aizvadītajā ziemā un pavasarī, kas Eiropas ūdensapgādes sistēmas pakļāvis nepieredzētam spiedienam, vairākas Eiropas pilsētas šovasar pieņēmušas drastiskus ūdens lietošanas ierobežojumus, ieviešot tūkstošiem eiro lielus sodus par to neievērošanu.
Sods pat 50 000 eiro
Spilgts piemērs šai jaunajai realitātei ir Vācijas pilsēta Minhene, kur dzeramā ūdens patēriņš karstajās dienās ir sasniedzis kritisku robežu – pilsēta ik diennakti tērē vairāk nekā 360 miljonus litru ūdens parasto 300 miljonu vietā. Apzinoties, ka pat solītās lietavas nespēs ātri atjaunot izsmeltos pazemes resursus, Minhenes mērija ir noteikusi būtiskus ierobežojumus.
Dārzus un puķu dobes turpmāk atļauts laistīt vienīgi agrās rīta vai vēlās vakara stundās, bet zālājus ieteikts vispār atstāt likteņa varā. Tiem, kuri ignorēs jaunos noteikumus un spītīgi turpinās laistīt mauriņu pie savas mājas zālienu, draud bargs sods, kas var sasniegt pat 50 000 eiro.
Liegts mazgāt auto
Stingrie taupības pasākumi ir būtiski ietekmējuši ne tikai dārzniekus, bet arī auto īpašniekus. Automašīnas turpmāk atļauts mazgāt tikai specializētajās automazgātavās, savukārt privāto baseinu, strūklaku un dekoratīvo dīķu uzpildīšana ir stingri aizliegta. Tāpat ir liegts sūknēt ūdeni no upēm, ezeriem un citiem dabas avotiem. Pilsētā arī pakāpeniski atslēdz krāšņās strūklakas.
Zīmīgi, ka pie tik drastiskiem soļiem pašvaldība nenonāca uzreiz. Sākotnēji vietējā vara cerēja uz iedzīvotāju sapratni, aicinot ūdeni taupīt brīvprātīgi. Tomēr gadu desmitos iesakņojušies ieradumi ņēma virsroku, tāpēc pilsētas vadībai neatlika nekas cits, kā pāriet no lūgumiem pie stingras sodu politikas.
Minhenes skarbā pieredze nebūt nav izņēmums, jo līdzīga krīze šobrīd ir pārņēmusi arī citas Eiropas valstis. Aizvien stingrākus ierobežojumus dārzu laistīšanai un baseinu uzpildīšanai ieviesuši arī atsevišķi reģioni Francijā, Lielbritānijā, Īrijā un citviet Vācijā. Daudzviet dārza šļūteņu izmantošana ir pilnībā aizliegta, bet ūdens patēriņš saimnieciskajām vajadzībām stingri ierobežots.