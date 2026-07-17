Vai ziņoja Maskavai par slepenām ES sarunām? Ungārijā izmeklē Sijārto saiknes ar Krieviju
Ungārijas jaunā valdība ierosinājusi izmeklēšanu pret bijušo ārlietu ministru Pēteru Sijārto saistībā ar viņa sakariem ar Krieviju.
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja sākt šādu izmeklēšanu, ja nonāks pie varas. Viņš apsūdzēja Sijārto valsts nodevībā.
Ceturtdien žurnālisti jautāja Maģaram, vai varasiestādes ir sākušas izmeklēšanu. Premjerministrs apstiprināja, ka ar šo lietu nodarbojas tiesībaizsardzības iestādes, taču sīkākas ziņas nesniedza.
"Ir slepeni dokumenti, dokumenti no Ārlietu ministrijas un citi. Kad parādīsies informācija, mēs jums to paziņosim," norādīja premjers.
Sijārto ieņēma Ungārijas ārlietu ministra amatu no 2014. gada septembra līdz 2026. gada maijam. Pirms tam viņš bija Ungārijas ekspremjera Viktora Orbāna personīgais pārstāvis.
Izmeklēšana pret Sijārto sākta saistībā ar aizdomām par viņa ciešajām attiecībām ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu.
Ungārijas nesenās vēlēšanu kampaņas laikā avīze "The Washington Post" rakstīja, ka Sijārto augsta līmeņa ES sanāksmju laikā regulāri zvanījis Lavrovam, sniedzot "tiešraides ziņojumus par to, kas tiek apspriests". Sijārto noraidīja laikraksta vēstīto, vienlaikus atzīstot, ka pirms un pēc ES ārlietu ministru sanāksmēm viņš ar Lavrovu apspriedies par darba kārtību un lēmumiem.
Martā, vēl esot pie varas Orbāna valdībai, tika izvirzītas apsūdzības spiegošanā ungāru žurnālistam par izmeklēšanu, kuras laikā tika pētīta Sijārto saziņa ar Lavrovu. Šīs apsūdzības tika atsauktas pēc tam, kad darbu sāka Ungārijas jaunā valdība.