Dramatiskā degvielas trūkuma dēļ Krievijā cilvēki sākuši mirt rindās pie benzīntankiem
Krievijā, valstij piedzīvojot smagu degvielas krīzi, reģistrēti jau vismaz divi gadījumi, kad rindā pie degvielas uzpildes stacijām miruši cilvēki.
Permas novada pilsētā Lisva 14. jūlija vakarā, gaidot savu kārtu benzīntankā, dzīvību zaudēja kāds 80 gadus vecs vīrietis, vēsta vietējais laikraksts "Iskra". Notikuma vietā ieradās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un veica reanimācijas pasākumus, taču pensionāru glābt neizdevās. Sākotnējais nāves cēlonis – sirds mazspēja.
Neilgi pirms tam līdzīgs gadījums fiksēts Karēlijas Republikas galvaspilsētā Petrozavodskā, kur rindā pēc degvielas nomira 75 gadus vecs autovadītājs. Krievijas Iekšlietu ministrija apstiprinājusi vīrieša nāves faktu, taču tās cēloni nav precizējusi.
Šie gadījumi notikuši laikā, kad Krieviju skāris plašs degvielas deficīts. Saskaņā ar ziņu aģentūras "Reuters" avotu sniegto informāciju, pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieniem Krievija ir zaudējusi aptuveni 40% no savu naftas pārstrādes rūpnīcu jaudas.
Analītikas uzņēmums "EA Analytics" lēš, ka naftas pārstrādes apjoms jūlijā sarucis līdz 3,91 miljonam barelu dienā – tas ir zemākais rādītājs kopš 2005. gada un par 27% mazāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr "Energy Intelligence" analītiķi situāciju vērtē vēl pesimistiskāk, norādot uz 3,58 miljoniem barelu dienā, kas varētu būt absolūtais minimums kopš 2002. gada.
Pašlaik "Energy Intelligence" dati liecina, ka Krievijā dīkstāvē atrodas ražošanas jaudas, kas spētu nodrošināt aptuveni 3,1 miljonu barelu dienā, bet ikmēneša naftas produktu deficīts tiek lēsts ap 400 līdz 600 tūkstošiem tonnu. Lai gan oficiāli degvielas tirdzniecības ierobežojumi ir ieviesti nedaudz vairāk nekā 40 reģionos, pētnieciskā izdevuma "The Insider" apkopotā informācija atklāj krietni drūmāku ainu – limiti un aizliegumi darbojas gandrīz visos Krievijas reģionos, kā arī okupētajās Ukrainas teritorijās.